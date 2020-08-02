Адвокат бело-чёрного дьявола. Почему Скудетто Ювентуса справедливоe

Джорджо Кьеллини говорил о наиболее выстраданном Скудетто из девяти взятых им. Леонардо Бонуччи - о самом замечательном, потому что самом сложном, со множеством спотыканий. Маурицио Сарри - о тяжелейшем сезоне в истории лиги в целом. Бурные празднования игроков в соцсетях говорили о падении огромной скалы с души. А эпиграфом на офсайте "Ювентуса" стали слова Эрнеста Хемингуэя: "Мир ломает всех, но некоторые после этого усиливаются именно в сломанных местах".

Чемпион-2020 - наиболее слабый в династии "Ювентуса", пожалуй, даже наиболее слабый чемпион Италии в 21-ом веке в целом. Но всё же чемпион. Попробую же стать адвокатом дьявола и доказать, что победили "бьянконери" заслуженно.

Без соперников

Разумеется, первые, кого следует "обвинять" в Скудетто "Ювентуса" - это его соперники. Шанс был уникальный. "Аталанта" побила рекорд 21-го века по забитым, установила немало других клубных и лиги в целом. "Интер" летом провёл первый и третий трансфер в своей истории по сумме, пригласил тренера-победителя. "Лацио" поймал волну, не проиграл в 21-ом матче подряд, установив рекорд клуба. Тем не менее, никто не смог воспользоваться шансом. Для победы над "Ювентусом" необходимы два условия - провал чемпиона и собственная стабильность. Второго мы не увидели.

Бергамцы не усилились в обороне, и потому пропускали слишком легко. Поначалу не доверяли запасным. Как и "Ювентус", проваливали первые таймы, в отличие от него, пропуская. Уступали "Торино", "Болонье", "Кальяри" и СПАЛ, которым "Юве" в ВАЖНЫХ матчах не проигрывает. Первый круг закончили с "минус 13-ю" от лидера. "Лацио" не хватило скамьи запасных. Летом без сдавшего Чиро Иммобиле (второй бомбардир забил лишь девять мячей) он просто развалился. Возможно, из-за пришедшего в июне диетолога с диетой из рыбы и авокадо, от которой худеют, а не восстанавливают энергию.

"Интер"? Он взял не всех, кого хотел Антонио Конте. Потому в январе в панике брал английских сбитых лётчиков. Диего Годин, которого называли "новым шерифом в городе", провалился. Как и новый креативщик Кристиан Эриксен. Алексис Санчес был долго травмирован. А Конте тратил энергию на постоянные жалобы, был упрям и не желал думать. И ещё не научил Pazza Inter хладнокровно побеждать. Не научил и атаке, оставшейся примитивной. Стартового напора латералей и нюха Лукаку и Лаутаро оказалось слишком мало.

Шестая команда лиги по владению мячом, пятая по ударам по воротам, одна из худших по дриблингу и заработанным фолам не страшила и не заставляла думать сильных соперников. Как результат - всего девять очков в матчах против команд Топ-5. При 16-ти "Ювентуса" и 12-ти - "Аталанты". Именно в Топ-матчах "нерадзурри" проиграли Скудетто. Они не умели "сушить" матчи вплоть до 36-го тура, не нашли других бомбардиров, кроме ЛуЛа. Потому даже удивительно, что отстали от чемпиона лишь на одно очко.

Дома в крепости

Считается, что чемпионские титулы берут в гостях, ведь дома держать темп легче. Например, в испанской Примере шесть из семи последних чемпионов были единолично первыми по набранным очкам в гостях, но не дома. В Серии А это также не редкость. Сам "Юве" в предыдущие восемь чемпионских лет семь раз был лучшим в гостях и "лишь" шесть - дома. Однако сезон 2019/20 в гостях он провалил. Лишь шестое место по общим показателям, шестое по забитым, седьмое по пропущенным. Лишь два "сухих" матча с октября. Потому для него дом был особо важным. И дом не подвёл.

Ещё перед маловажным матчем против "Ромы" туринцы достигли феноменального результата - 50-ти очков из 54-ёх возможных с разницей мячей 45:14. В 12-ти матчах дома до "Ромы" они забивали как минимум два мяча, а это рекорд клуба. Причём и без зрителей добыли 16 очков в шести первых матчах. Дело в особой ауре стадиона, молодого, но уже страшного для соперников.

Дибалдо

Заметно провалились в этом сезоне не только гостевая игра, но и оборона, и характер. "Юве" потерял 21 очко с выигрышных ситуаций, стал первым чемпионом с 1961-го года, пропустившим так много (43 мячa). Позволил бить по своим воротам чаще, чем все команды из Топ-7 лиги, кроме "Лацио". При том, что ещё и два, и три года назад позволял меньше всех. Войцех Щесны делал, что мог, стал одним из факторов Скудетто, его процент сейвов лучший в лиге. Однако вывод ясен - это Скудетто выиграла не оборона.

Сарризм? Атака? Она лишь пятая в лиге. Да, с 3-4 мест в предыдущих сезонах по владению мячом команда вышла на второе, по ударам по воротам - с 6-7 мест на третье. Впрочем, этим ударам и игре в целом не хватает ни остроты, ни скорости. Например, в двух последних гостевых матчах "Юве" набрал 38 ударов издали. Так что никакого Сарризма нет. И потому комплименты должны достаться индивидуалам. Причём ровно двум. Ведь впервые с 1951-го года тандем "Ювентуса" забил столько мячей. 42. Из 76-ти командных, то есть 55 процентов.

Криштиану Роналду и Пауло Дибала - вся атака "Юве". Они нашли подходящую схему - второй на позиции фальшивой "девятки", первый слева. Аргентинец забил в четырёх матчах подряд после возобновления лиги. После классных проходов и ударов. Ещё осенью забил важнейшие мячи "Интеру", "Милану" и "Аталанте". А португальцу до сезонного рекорда клуба всех времён - 32-ух голов - не хватило одного. Без его голов "Юве" не досчитался бы 24-ёх очков. Пенальдо? По забитым с игры он также второй в лиге с 19-ю. В 35-летнем возрасте.

Тренер из клуба

Тренер играет роль в любом достижении. Возможно, Сарри принёс "Ювентусу" больше вреда, чем пользы. Уж точно сделал недостаточно. Но всё же кое-что отмечу. В клуб он приходил упрямым шаблонным тренером, фанатом своих принципов, готовым отказаться от игроков, но не от своих схем. Однако за этот год он стал более гибким, и эта гибкость сыграла важную роль в успехе. "Я не могу заставлять игроков играть так, как они не умеют, пытаться адаптировать их к тактике. Иначе я буду тренировать самого себя". Слова нового Сарри.

Он был фанатом Дугласа Косты, но нашёл в себе силы отказаться от него в пользу Бернардески. Работающего в отборе и без мяча так, как Коста не может и не хочет. Требовал от Миралема Пьянича дойти до 150-ти касаний за матч, видя в нём своего Жоржиньо. Но вовремя прекратил давить на боснийца и положился на его изначальные качества. Он нашёл решение для тандема Роналду-Дибала, реанимировал Пауло, что было чуть ли не главным кадровым требованием боссов клуба. Он вовремя перешёл на схему 4-3-1-2 и вовремя убрал её.

Осенью Маурицио очень жёстко критиковал игроков за падение интенсивности. Но затем практически смирился с этим. Атмосфера не была идеальной, нередко игроки вели жёсткие разговоры в раздевалке. Но в итоге, кроме ссоры самого Сарри с Роналду из-за замен последнего, внешне всё было тихо. "В любой раздевалке бывают такие события. Главное - что мы встречали их с открытым лицом". И вправду, при Аллегри и Конте шума в прессе было бы намного больше.

Сарри отказался от Сарризма, упрямства, часто жёсткости по отношению к игрокам - и приспособился к клубу. "Неразумно сразу же пытаться изменить клуб после восьми лет успехов. Нужно изучить возможности игроков и затем строить модель вокруг лучших... Для начала я просто хотел выиграть". Карло Анчелотти считает, что он уже прошёл курс обучения работе в таком клубе и в следующем сезоне развернётся по-настоящему. А Бонуччи признал, что ранее игрокам было очень тяжело понять философию тренера. Возможно, поймут в сезоне 2020/21.

Король эпизодов

В футболе очень часто всё решают детали, эпизоды. Ну а в эпизодах "Ювентус" уж точно король, всегда умеет уловить их важность и склонить в свою пользу. Команда уже позволила "Наполи" вернуться с 0:3, но победила благодаря автоголу. Именно матчи против главного претендента на свой трон "Интера" были её лучшими в сезоне, напоминая Сарризм (24 паса до гола Игуаина в Милане). Девять из её первых десяти побед были одержаны с разницей в один мяч. Она вытащила явно проигрышные матчи против "Сассуоло" и "Аталанты".

Вы назовёте это везением. Но девяти лет везения подряд не бывает. Бывают девять лет характера и умения поймать момент. Более того - "Юве" не только собрал 64 очка из 75-ти возможных у команд ниже седьмого места, он лидер и по внутренним матчам команд Топ-7. Единственный, кто побеждал иx всех хотя бы однажды. Две отличные победы над "Интером", великолепный час игры против "Наполи", важнейшие гостевые победы над "Ромой" в дебюте матча и над "Аталантой" в концовке - признаки силы и характера.

А игроки? Почти никто не поразил, почти никто не был стабилен. Тем не менее, почти каждый находил свои яркие недели, в которые помогал. Демираль до своей тяжёлой травмы отлично подменял тогда кризисного Де Лихта, нестабильный и часто травмированный Данило забил "Наполи" и "Сассуоло". Адриен Рабио вышел из провала к отличному лету. Аарон Рэмзи против "Интера", Коста против "Наполи", Игуаин против "Интера", "Милана", "Аталанты" и "Сассуоло" - все они помогали команде голами либо ассистами в тяжелейшие моменты.

Лучший клуб

"Воспринимать что-либо как само собой разумеющееся - наибольшая ложь в спорте. Не бывает прогулок в парке. Игроки заслуживают много комплиментов за то, что остались голодными и заряженными на борьбу". В этих словах Сарри и секрет. Не только игроков, а и всего клуба. "Ювентус" всегда голоден, всегда fino alla fine. Для него победа - единственный результат. "Когда ты надеваешь эту футболку - пути назад нет". И эти слова Бонуччи не только об игроках, но и об абсолютно всех работниках клуба. От президента до уборщика.

Дело не только в финансах. "Юве" уже третий год в убытке. "Интер" близок к нему, растёт финансово быстрее, "Милан" тратит на сиюминутные трансферы (без ссылок в аренду) больше. Зато клубная работа "бьянконери" по-прежнему лучшая. "Клуб играет важнейшую роль в способности команды выигрывать. Организация на уровне европейских Топов. На каждой тренировке присутствует директор. Всегда спрашивают, что нам нужно, чем можно помочь. Всегда беспокоятся о наполнении бака нашего танка". Сарри знает, кого благодарить.

"Ювентус" остаётся лучшим клубом страны по профессионализму, инфраструктуре, собранной научной информации. Лучшим зданием из тех, которые называются футбольным клубом.