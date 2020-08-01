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Чиро Иммобиле стал обладателем Золотой бутсы

Италия
(2 голосов)

Криштиану не попал в заявку на "Рому" и лишился шансов догнать Чиро

Чиро Иммобиле стал обладателем Золотой бутсы
UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле досрочно выиграл Золотую бутсу, став лучшим бомбардиром европейских чемпионатов.

Последний преследователь итальянца Криштиану Роналду не был заявлен на матч "Ювентуса" против "Ромы", лишившись даже теоретических шансов догнать Чиро.

Иммобиле отметился 35 голами в Серии А, набрав 70 очков в гонке бомбардиров. Его ближайшим преследователем стал Роберт Левандовски (34 гола). Роналду замыкает тройку с 31 голом.

Также Иммобиле сегодня может побить рекорд результативности лиги, установленный Гонсало Игуаином, забившего 36 голов в Серии А сезоне 2015/16. Для этого ему необходимо отличиться в ворота "Наполи" сегодня.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Чиро Иммобиле Лацио (Рим)
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Комментарии (2)
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
01.08.2020 в 16:25
Как так, а кукла лакированная? Плачет Кристинка, утешиться не может, а сестрёнка сейчас начнёт скулить, что её братишка гейналду лучший из лучших и это заговор, в суд пойду
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Инспектор ( )
01.08.2020 в 15:19
Заслужил, браво
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