Чиро Иммобиле стал обладателем Золотой бутсы

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле досрочно выиграл Золотую бутсу, став лучшим бомбардиром европейских чемпионатов.

Последний преследователь итальянца Криштиану Роналду не был заявлен на матч "Ювентуса" против "Ромы", лишившись даже теоретических шансов догнать Чиро.

Иммобиле отметился 35 голами в Серии А, набрав 70 очков в гонке бомбардиров. Его ближайшим преследователем стал Роберт Левандовски (34 гола). Роналду замыкает тройку с 31 голом.

Также Иммобиле сегодня может побить рекорд результативности лиги, установленный Гонсало Игуаином, забившего 36 голов в Серии А сезоне 2015/16. Для этого ему необходимо отличиться в ворота "Наполи" сегодня.