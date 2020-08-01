Милан предложит Ибрагимовичу продлить контракт на год

Итальянское издание сообщает, что "Милан" предложит нападающему Златану Ибрагимовичу контракт еще на один сезон.

В новом соглашении будет пункт о продлении, если "россонери" смогут пробиться в Лигу Чемпионов. Зарплата 38-летнего шведа составит 5 млн евро в год, также бонусы за индивидуальные и командные показатели.

Напомним, Ибра вернулся в стан "дьяволов" этой зимой в статусе свободного агента по завершении своего контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси". В текущем сезоне Златан провел в футболке "Милана" 19 матчей, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.