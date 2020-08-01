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Милан предложит Ибрагимовичу продлить контракт на год

Италия
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"Россонери" предложат шведу зарплату в размере 5 млн на год

Милан предложит Ибрагимовичу продлить контракт на год
Новина українською

Итальянское издание сообщает, что "Милан" предложит нападающему Златану Ибрагимовичу контракт еще на один сезон.

В новом соглашении будет пункт о продлении, если "россонери" смогут пробиться в Лигу Чемпионов. Зарплата 38-летнего шведа составит 5 млн евро в год, также бонусы за индивидуальные и командные показатели.

Напомним, Ибра вернулся в стан "дьяволов" этой зимой в статусе свободного агента по завершении своего контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси". В текущем сезоне Златан провел в футболке "Милана" 19 матчей, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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