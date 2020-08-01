Италия
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Иммобиле повторил рекорд Игуаина по голам в одном сезоне Серии А
Чиро забил 36 голов
В рамках 38-го тура Серии А "Наполи" принимает "Лацио" (2:1 - второй тайм).
За "орлов" в этом матче голом отметился форвард Чиро Иммобиле. Итальянский нападающий забил на 22-й минуте встречи.
Таким образом, Иммобиле достиг отметки в 36 забитых голов в этом сезоне чемпионата Италии и повторил рекорд экс-форварда "Наполи" Гонсало Игуаина по этому показателю. Аргентинец также забил 36 голов в сезоне 2015/2016.
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