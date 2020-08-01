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Иммобиле повторил рекорд Игуаина по голам в одном сезоне Серии А

Италия
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Чиро забил 36 голов

Иммобиле повторил рекорд Игуаина по голам в одном сезоне Серии А
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В рамках 38-го тура Серии А "Наполи" принимает "Лацио" (2:1 - второй тайм).

За "орлов" в этом матче голом отметился форвард Чиро Иммобиле. Итальянский нападающий забил на 22-й минуте встречи.

Таким образом, Иммобиле достиг отметки в 36 забитых голов в этом сезоне чемпионата Италии и повторил рекорд экс-форварда "Наполи" Гонсало Игуаина по этому показателю. Аргентинец также забил 36 голов в сезоне 2015/2016.

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В статье: Чиро Иммобиле Серия А Лацио (Рим) Наполи (Неаполь)
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