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Результативный дебют - залог победы. Обзор и видео голов матча Аталанта - Интер

Италия
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Миланский клуб выиграл в Бергамо впервые с 2015 года

Результативный дебют - залог победы. Обзор и видео голов матча Аталанта - Интер
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"Аталанта" вместе с Русланом Малиновским не смогла завершить сезон на второй строчке Серии А: там чемпионат завершил "Интер". Причём выиграть очный матч миланцы смогли благодаря двум голам в стартовые двадцать минут.

Украинец Руслан Малиновский также вышел на поле, но лишь на заключительные полчаса. И как-то перевернуть игру своей команде не помог.

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"Аталанта" - "Интер" 0:2
Голы: Д'Амброзио 1, Янг 20

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В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан)
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