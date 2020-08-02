Результативный дебют - залог победы. Обзор и видео голов матча Аталанта - Интер

"Аталанта" вместе с Русланом Малиновским не смогла завершить сезон на второй строчке Серии А: там чемпионат завершил "Интер". Причём выиграть очный матч миланцы смогли благодаря двум голам в стартовые двадцать минут.

Украинец Руслан Малиновский также вышел на поле, но лишь на заключительные полчаса. И как-то перевернуть игру своей команде не помог.

"Аталанта" - "Интер" 0:2

Голы: Д'Амброзио 1, Янг 20