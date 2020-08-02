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Результативный дебют - залог победы. Обзор и видео голов матча Аталанта - Интер
Миланский клуб выиграл в Бергамо впервые с 2015 года
"Аталанта" вместе с Русланом Малиновским не смогла завершить сезон на второй строчке Серии А: там чемпионат завершил "Интер". Причём выиграть очный матч миланцы смогли благодаря двум голам в стартовые двадцать минут.
Украинец Руслан Малиновский также вышел на поле, но лишь на заключительные полчаса. И как-то перевернуть игру своей команде не помог.
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"Аталанта" - "Интер" 0:2
Голы: Д'Амброзио 1, Янг 20
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