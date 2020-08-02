Гол Калинича, победа Фонсеки. Видео голов и обзор матча Ювентус - Рома

Этот матч уже не имел никакого турнирного значения: "Юве" и "Рома" свои позиции в таблице определили заранее, поэтому позволили себе немного поэкспериментировать с составами. Для "зебр" поединок начинался оптимистично, однако "волки" не сдались и одержали волевую победу.

Впрочем, эти три очка всё равно оставили подопечных Пауло Фонсеки без Лиги чемпионов. В следующем сезоне столичный клуб будет играть во втором по статусе еврокубковом турнире.

"Ювентус" - "Рома" 1:3

Голы: Игуаин 5 - Калинич 23, Перотти 44 (пен.), Перотти 52