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Гол Калинича, победа Фонсеки. Видео голов и обзор матча Ювентус - Рома

Италия
(1 голосов)

"Старая синьора" без своих лидеров завершает чемпионат поражением

Гол Калинича, победа Фонсеки. Видео голов и обзор матча Ювентус - Рома
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Этот матч уже не имел никакого турнирного значения: "Юве" и "Рома" свои позиции в таблице определили заранее, поэтому позволили себе немного поэкспериментировать с составами. Для "зебр" поединок начинался оптимистично, однако "волки" не сдались и одержали волевую победу.

Впрочем, эти три очка всё равно оставили подопечных Пауло Фонсеки без Лиги чемпионов. В следующем сезоне столичный клуб будет играть во втором по статусе еврокубковом турнире.

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"Ювентус" - "Рома" 1:3
Голы: Игуаин 5 - Калинич 23, Перотти 44 (пен.), Перотти 52

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В статье: Ювентус (Турин) Рома (Рим)
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