Партенопее - победа, Иммобиле - Золотая бутса. Видео голов и обзор матча Наполи - Лацио

"Лацио" в последнем туре отказался от борьбы за вторую и третью строчки, уступив их "Интеру" и "Аталанте" соответственно. Зато игрок "орлов" завоевал одну из самых престижных индивидуальных наград в футболе, взяв Золотую бутсу.

Чиро Иммобиле благодаря голу в ворота "Наполи" довёл количество результативных ударов в прошлом сезоне до 36 - это на два больше, чем у его главного конкурента, Роберта Левандовски из "Баварии". К слову, это повторение рекорда по количеству голов за один сезон в Серии А - первым этой отметки достиг экс-форвард как раз "Наполи" Гонсало Игуаин.

"Наполи" - "Лацио" 3:1

Голы: Руис 9, Инсинье 55 (пен.), Политано 90+2 - Иммобиле 22