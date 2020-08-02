  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Классный гол Златана, нереализованный пенальти Златана. Видео обзор матча Милан - Кальяри
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Классный гол Златана, нереализованный пенальти Златана. Видео обзор матча Милан - Кальяри

Италия
(1 голосов)

Эти три очка уже ни на что не влияли

Классный гол Златана, нереализованный пенальти Златана. Видео обзор матча Милан - Кальяри
Новина українською

"Милан" - "Кальяри" 3:0
Голы: Клаван 11 (авт.), Ибрагимович 55, Кастильехо 57
Нереализованный пенальти: Ибрагимович 44 (вратарь)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан Кальяри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...