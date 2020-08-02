Италия
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Классный гол Златана, нереализованный пенальти Златана. Видео обзор матча Милан - Кальяри
Эти три очка уже ни на что не влияли
"Милан" - "Кальяри" 3:0
Голы: Клаван 11 (авт.), Ибрагимович 55, Кастильехо 57
Нереализованный пенальти: Ибрагимович 44 (вратарь)
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