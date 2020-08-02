Конте: Мы месяцами жрали дерьмо и не получили никакой помощи от клуба

Главный тренер "Интера" Антонио Конте подвел итоги сезона Серии А, в котором миланский клуб занял второе место.

"Для меня лично это был крайне тяжелый сезон. Не думаю, что нашу с игроками работу признали должным образом – мы все получали очень мало помощи от клуба.

Мы должны расти и прибавлять во всех аспектах как на поле, так и за его пределами, большой клуб должен лучше защищать своих игроков. Мы еще обсудим это по окончании сезона, я должен встретиться с президентом, он сейчас в Китае.

Этот год был крайне напряженным и тяжелым, но парням удалось сплотиться, несмотря на все проблемы. Месяцами нам приходилось жрать дерьмо – и никакой помощи.

Моя проблема в том, что у меня есть свое видение. Я вижу, каким путем нам нужно идти и что делать. На днях мне попалось на глаза интервью Спаллетти, которое он дал в 2017-м, будучи тренером "Интера". Сейчас 2020-й – и ничего не изменилось.

Я могу быть громоотводом в первый сезон, но если не учиться и продолжать совершать те же ошибки, то это безумие. При этом хочу уточнить: я не имею в виду трансферный рынок и игроков", – сказал Конте Sky Sport Italia.