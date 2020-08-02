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Марко Джампаоло станет новым тренером Торино

Италия
(1 голосов)

Экс-тренер Милана недолго оставался без работы

Марко Джампаоло станет новым тренером Торино
UA-Футбол
Новина українською

Экс-тренер “Эмполи”, “Сампдории” и “Милана” Марко Джамполо с нового сезона будет новым алленаторе “Торино”.

Об этом сообщают многочисленные источники в Италии. Джампаоло подпишет с “Торино” контракт на два года. Об его назначении объявлять на следующей недели.

Джампаоло заменит в “Торино” Морено Лонго, который исполнял роль и.о. после увольнения Вальтера Мадзарри в феврале. “Торино” закончит сезон 2019/2020 во второй половине турнирной таблицы.

Отметим, что Джампаоло провел в “Милане” всего семь матчей. Его уволили после серии неудачных результатов (три победы и четыре поражения) и из-за проблем с качеством игры.

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В статье: Серия А Торино (Турин) Марко Джампаоло
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