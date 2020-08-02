Серия А. Фиорентина отметила новый контракт своего тренера победой

Феррара. "Паоло Мацца"

: Д'Алессандро 39 - Данкан 30, Куаме 89, Пулгар 90+4 (пен.)

СПАЛ ушёл на вынужденный перерыв с победой и надеждами на выживание, однако после рестарта лиги набрал лишь два очка в 11-ти матчах. Ещё одно, 28-ое, поражение выводило его на второе место в истории лиги по их сезонному числу. И оставляло худшей командой лиг Топ-5 в сезоне 2019/20. "Фиорентина" в другом настроении, в пяти последних матчах не переиграла лишь "Интер" (0:0 в гостях) и "Рому", по пропущенным летом шла первой в лиге. Она желала отметить продление контракта с главным тренером Джузеппе Якини. И это удалось сделать драматичной победой.

"Фиорентина" атаковала гораздо чаще, выиграла первый тайм по ударам по воротам со счётом 11:4. Однако СПАЛ поначалу выглядел поопаснее. Фарес издали попадал в перекладину, Терраччьяно тащил удар Томовича с линии ворот. Гол Д'Алессандро слёта после его перехвата и прострела Валоти был логичным. Пусть и только сравнял счёт после красивой комбинации Агудело, Кьезы и Данкана. Во втором тайме гости усилили давление и оборону. Уже вратарь Тиам и Миссироли тащили с линии. Так что поздний удар Куаме головой с углового Пулгара и пенальти чилийца были заслуженными.