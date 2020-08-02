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Лукаку: Интер все еще находится в процессе становления
Бельгиец обратился к фанатам миланского клуба
Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку подвел итоги сезона для "нерадзурри".
"Сезон завершен, но мы все еще находимся в процессе становления и идем правильным путем.
Спасибо за поддержку нашей команды на протяжении всего сезона. Для всех нас вы, ребята, были замечательны. Я бы каждый день отдавал всего себя для вас", – написал бельгийский форвард в инстаграме.
По итогам прошлой кампании Серии А "Интер" завоевал серебряные медали.
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