Лукаку: Интер все еще находится в процессе становления

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку подвел итоги сезона для "нерадзурри".

"Сезон завершен, но мы все еще находимся в процессе становления и идем правильным путем.

Спасибо за поддержку нашей команды на протяжении всего сезона. Для всех нас вы, ребята, были замечательны. Я бы каждый день отдавал всего себя для вас", – написал бельгийский форвард в инстаграме.