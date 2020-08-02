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У Конте конфликт с руководством Интера. Антонио близок к уходу

Италия
(2 голосов)

Главный кандидат вместо Конте - Массимилиано Аллегри

У Конте конфликт с руководством Интера. Антонио близок к уходу
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Итальянское издание Sky Sports Italia сообщает, что главный тренер "Интера" Антонио Конте может уйти из стана "нерадзурри".

Вчера, в последнем туре Серии А "Интер" обыграл "Аталанту" 2:0 и завоевал серебрянные медали чемпионата Италии. После игры Конте сетовал на слабое руководство, которое не защищает его и игроков миланского клуба.

Итальянский наставник заявил, что обдумает положение дел в клубе, тем самым намекнул на возможный уход из "Интера".

По информации итальянских инсайдеров, уход Антонио вполне возможен. Руководство клуба недовольно высказываниями специалиста и считает, что показали свои настрои и амбции, когда усиливали состав под Конте.

В ближайшее время состоится встреча итальянского тренера с президентом "Интера", на которой стороны обсудят ситуацию. По информации Sky, главным кандидатом на пост нового наставника миланцев является Массимилиано Аллегри.

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В статье: Массимилиано Аллегри Антонио Конте Серия А Интер (Милан)
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Источник:
Sky Sports Italia
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