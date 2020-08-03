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Экс-тренер Тоттенхэма может заменить Конте в Интере – сегодня Антонио встретится с руководством

Италия
(2 голосов)

Поругался с "нерадзурри"

Экс-тренер Тоттенхэма может заменить Конте в Интере – сегодня Антонио встретится с руководством
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Бывший менеджер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить миланский "Интер" в том случае, если Антонио Конте покинет тренерский мостик итальянского гранда.

По информации FC Inter News, миланские боссы видят в аргентинце альтернативу Массимилиано Аллегри, который также является кандидатом на замену Конте. Ранее Маурисио работал с футболистом "Интера" Кристианом Эриксеном.

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Отмечается, что кандидатуру Почеттино поддерживают вице-президент "нерадзурри" Хавьер Дзанетти и спортивный директор клуба Пьеро Аузилио.

Сегодня Антонио должен встретиться с генеральным директором "Интера" Беппе Мароттой – все авторитетные итальянские СМИ (Sky Sport Italia, Sport Mediaset, La Gazzetta dello Sport, Tuttosport и Corriere dello Sport) заявляют, что у Конте мало шансов остаться у руля команды.

Тем не менее, по информации Football Italia, увольнение Антонио сейчас – маловероятно из-за оклада в размере 12 миллионов евро за сезон. Есть вариант, что итальянец разорвет трудовой договор через год по обоюдному согласию сторон.

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В статье: Кристиан Эриксен Массимилиано Аллегри Джузеппе Маротта Антонио Конте Маурисио Почеттино Интер (Милан) Пьеро Аузилио Беппе Маротта
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Источник:
FC Inter News

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