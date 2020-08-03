Отображения лета и всего сезона. Итоги 38-го тура Серии А

Брешия - Сампдория 1:1

Аталанта - Интер 0:2

Милан - Кальяри 3:0

Наполи - Лацио 3:1

Ювентус - Рома 1:3

СПАЛ - Фиорентина 1:3

Болонья - Торино 1:1

Сассуоло - Удинезе 0:1

Лечче - Парма 3:4

Дженоа - Эллас Верона 3:0

Борьба за второе место в Серии А разрешилась в пользу "Интера". Впервые после 2011-го года "змеи" закончили сезон в Топ-2 лиги. Более того - набрали 82 очка впервые со знаменитого сезона требла (2009/10). "Аталанта" смазала концовку сезона, но всё же осталась третьей. Благодаря "Лацио", желающему забыть лето 2020-го поскорее. Лето "Ромы" и "Милана" как раз оказалось волшебным. И в последнем туре они подтвердили свою форму. Также определился третий неудачник сезона. Всё это - в сопровождении 32-ух голов, удалений и стычек тренеров. Бурное окончание бурного сезона.

Пациент усыпил дантиста

Это просматривалось и в предыдущих двух матчах, но после 38-го тура уже стало бьющей в глаза реальностью. "Интер" наконец-то нашёл тот баланс, ту линию поведения, которая позволяет легко закрывать матчи. А ведь именно так берут Скудетто. Три победы подряд впервые с первого декабря, четыре матча без пропущенных подряд впервые с апреля 2018-го. И если в матче против "Наполи" после удачного старта "нерадзурри" всё же отсиживались в обороне с сейвами Самира Хандановича, то в Бергамо матч закончился на 20-ой минуте. Для "Аталанты". Не для "Интера", блестяще работавшего в прессинге и обороне и далее.

Pazza Inter? Никаких сомнений в итоговом результате не было. Атака соперника? Была остановлена до перерыва на нуле ударов в створ и трёх в целом. Голевая зависимость от форвардов? Они в субботу не забивали. Мощь в дебюте? Сохранена, ведь гол Данило Д'Амброзио на 50-ой секунде стал самым быстрым в сезоне во всей лиге. Крайне опасные латерали соперника? Их удалось отогнать от своей штрафной и заблокировать на флангах, а свои латерали Д'Амброзио и Янг как раз забили. Поход к дантисту, с которым сравнивают матчи против "Аталанты"? На этот раз сам пациент усыпил дантиста наркозом.

Пустой бак

Вообще-то, дантист сам усыпил себя ещё в предыдущих турах. Здесь он провалил уже четвёртый первый тайм из пяти последних, уже во втором подряд не попадал в створ. Потому первое поражение после 17-ти матчей без него именно сейчас не удивило. "Мы получили настоящий звонок будильника. Мы сняли ногу с педали газа в последние недели, но сейчас поняли, что нельзя играть так против таких соперников. Мы получили урок". На самом деле урок получился весьма болезненным. Соперник, которому бергамцы не проигрывали в четырёх матчах подряд, на этот раз был даже ближе к 7:1, как три года тому, чем к неудаче.

Джан Пьеро Гасперини также считает, что этот матч благодаря агрессии и атаке соперника в высоком темпе и с высоким качеством стал лучшей подготовкой к "Пари Сен-Жермен". Но вряд ли его команда способна просто нажать на газ по желанию. В футболе это так не работает. Впрочем, то совсем другой турнир. А в лиге "Аталанта" повторила своё лучшее достижение в истории - третье место, побила рекорд клуба по очкам и рекорд всей лиги последних 60-ти лет по забитым мячам. Даже после такого слабого матча, возможно, слабейшего в сезоне, об этом следует помнить.

Отражение лета

"Лацио" страшно не желал остаться четвёртым, считая, что заслужил более высокое место. Такое звучало в каждом интервью. При рано определившемся поражении "Аталанты" для Топ-3 ему хватало даже ничьей. Победы хватало изначально. Однако римляне даже не приблизились к ней. Матч в Неаполе прошёл в стычках игроков и тренерских штабов, не случайно Симоне Индзаги подтверждал раздражение. Первый тайм ему ещё понравился, хотя и тогда соперник создавал больше. Но во втором ранний гол Инсинье с пенальти, ответы Корреа лишь в стойку и во вратаря и пропущенный в добавленное время отразили всё лето "орлов".

Золотой Чиро

Осадок остался. Тем не менее, "Лацио", как и "Аталанта", побил рекорд клуба по очкам - 78. Вернулся в Лигу Чемпионов после 13-ти лет отсутствия, выбив оттуда, в частности, и "Наполи". Это также следует помнить прежде всего. И уж точно следует помнить рекорды Чиро Иммобиле. 36 голов обеспечили ему и титул лучшего бомбардира Серии А в третий раз в карьере, и европейскую Золотую Бутсу, и повторение рекорда лиги Гонсало Игуаина по голам за сезон. Чиро благодарил команду за помощь, заявлял, что это и её трофеи. Так что успехов у "Лацио" в сезоне 2019/20 предостаточно. И даже такое лето не отберёт их.

Неаполитанцам же удалось немного реабилитироваться после своей концовки сезона. Было ясно, что Дженнаро Гаттузо не захочет проигрывать в последнем матче перед выездом к "Барселоне". "Лацио" - удобный соперник для его команды (семь побед в девяти предыдущих очных матчах лиги), так что победа над ним была ожидаемой. И полезной. Портит настроение лишь травма Лоренцо Инсинье, из-за которой его участие в матче ЛЧ под вопросом. И ненужный рык удалённого Гаттузо. За который он уже извинился.

Отражение сезона

"Ювентусу" также была нужна победа для поднятия настроения в преддверии возвращения Лиги Чемпионов. Но ещё больше был нужен отдых. Потому Маурицио Сарри фактически вручил Золотую Бутсу Иммобиле ещё до начала матча, оставив Криштиану Роналду вне заявки. И выпустил на поле троих из молодёжной команды. Результатами этого стали камбек соперника и его первая победа на "Алльянц Стадиум" в истории. Ни один чемпион в истории не потерял столько очков с выигрышных позиций (21), ни один за последние 68 лет не пропускал столько (43). Такое поражение в таком сезоне "Юве" не удивило.

Сарри говорил о потребности в перезарядке батарей ("энергия нужна нам сейчас больше, чем качество"), об ощущениях сделанной работы уже после "Лацио". Обещает совершенно другое отношение к игре против "Лиона". Но даже "Ювентус" после своей смазанной концовки сезона не факт, что включится сразу.

Отражение лета-2

"Милан" и "Рома" - лучшие команды Серии А с начала июля. Они забили 53 мяча и набрали 46 очков в 20-ти матчах. "Волки" после перехода на схему 3-4-2-1 набрали 22 очка в восьми. Чем, скорее всего, спасли работу для Паулу Фонсеки. А "дьяволы" уж точно спасли работу для Стефано Пиоли. Более того - они первые летом в целом с 30-ю очками и 35-ю голами в 12-ти полных турах... В субботу забивал даже Никола Калинич, Николо Дзаньоло вновь прошёл от центра поля и сделал гол, на этот раз - пасом вразрез. Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории лиги с как минимум десятью голами за сезон.

В пятый раз в своей истории "Милан" забил в 20-ом матче подряд, впервые с 1992-го года не проиграл в 12-ти последних матчах сезона. "Рома" выдала свою лучшую серию с марта 2016-го года. Да, все эти достижения добыты в борьбе за всего лишь пятое место, к тому же, законченной преждевременно. Зато это заявка на следующий сезон.

Инфантильность проигрывает

Борьба против вылета также разрешилась на слишком ранних минутах. Многие опасались, что "Верона" бывшего игрока и тренера "Дженоа" Ивана Юрича и Мигеля Велозу, женатого на дочери владельца генуэзцев Энрико Прециози, не будет сильно сопротивляться. Так и получилось. Всё было решено уже двумя ранними голами. Ещё один гол, затем стычки во втором тайме, удаления Юрича и троих игроков уже не имели никакого значения. Тем не менее, "Лечче" вылетел не из-за Юрича. А из-за 85-ти пропущенных - антирекорда лиги последних 64-ёх лет. И из-за своей непростительной наивности.

После поражения от "Пармы" Фабио Ливерани хвастался тем, что его команда всегда атакует, никогда не замедляется и не играет по результату. Что ж, это называется "инфантильность". Недостойная команды Серии А. В таком матче пропустить два гола за 25 минут, чудом не пропустить ещё два-три, чудом вернуться, но пропустить вновь в дебюте второго тайма - просто непростительно. Атака "Лечче" десятая в лиге с 52-мя голами. Но с такой обороной даже в нынешней Серии А выжить крайне сложно. Вот "волки" и стали единственной командой в её истории, вылетевшей с таким количеством забитых.

"Мистер, мистер, немного меньше тактического фундаментализма - и сезон был бы спасён". Присоединяюсь к крику Il Leccese.

Украинский след

Руслан Малиновский и Евгений Шахов вышли на замену уже когда всё с их командами было ясно. Оба - на 61-ой минуте. И оба отработали неплохо, оставляя ощущение, что могли бы кое-что изменить, если бы вышли в "старте". Шахов перехватывал мяч трижды, выдал отличный процент точных передач - 93.3. Нанёс удар головой в стойку, после которого Лападула легко добил. Малиновский успел нанести больше ударов по воротам, чем кто-либо другой на поле - четыре. Четырежды проходил соперника на дриблинге. Последние полчаса его команды были безоговорочно лучшими для неё в матче. Единственными не ужасными.

СМИ отмечали скорость, силу и желание Малиновского, его поиск ворот, заявляли, что он должен был выйти на поле раньше. Многие выставили лучшую в команде оценку - "6.5". Остальные - "шестёрки" вместе с 1-2 другими игроками. Вместе с тем, четыре удара Руслана издали не попали в створ ворот, его пасом в штрафную Сапата не воспользовался. А Евгений почти всегда получал "шестёрки" со словами о хорошем входе в игру, стараниях и "большей смелости, чем обычно". Но и его усилий его команде не хватило.