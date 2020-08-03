Лонго покинул пост тренера Торино – его должен заменить экс-наставник Милана

Главный тренер "Торино" Морено Лонго после поединка заключительного 38-го тура Серии А с "Болоньей" (1:1) заявил, что покидает клуб. Цитирует Лонго интернет-портал Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Это был мой последний матч с "Торино". Зимой меня попросили спасти команду от вылета – я это сделал. Я хочу поблагодарить всех тех, кто дал мне возможность поработать здесь".

"Быки" заняли в чемпионате Италии 16-ю позицию. Отметим, что заменить Лонго должен бывший наставник "Сампдории" и "Милана" Марко Джампаоло. Спортивный директор "Торино" Давиде Вагнати не подтвердил данную информацию, но отметил, что в "клубе восхищаются работой Марко".