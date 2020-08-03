  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лонго покинул пост тренера Торино – его должен заменить экс-наставник Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лонго покинул пост тренера Торино – его должен заменить экс-наставник Милана

Италия
(1 голосов)

Джампаоло вместо Лонго

Лонго покинул пост тренера Торино – его должен заменить экс-наставник Милана
Новина українською

Главный тренер "Торино" Морено Лонго после поединка заключительного 38-го тура Серии А с "Болоньей" (1:1) заявил, что покидает клуб. Цитирует Лонго интернет-портал Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Это был мой последний матч с "Торино". Зимой меня попросили спасти команду от вылета – я это сделал. Я хочу поблагодарить всех тех, кто дал мне возможность поработать здесь".

"Быки" заняли в чемпионате Италии 16-ю позицию. Отметим, что заменить Лонго должен бывший наставник "Сампдории" и "Милана" Марко Джампаоло. Спортивный директор "Торино" Давиде Вагнати не подтвердил данную информацию, но отметил, что в "клубе восхищаются работой Марко".

Читайте такжеАнархия вместо диктатуры? О тренерском решении Милана
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Чемпионат Италии Торино (Турин) Марко Джампаоло Морено Лонго
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...