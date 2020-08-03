Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ди Франческо – главный тренер Кальяри
Эусебио возглавил "островитян"
Итальянский специалист Эусебио Ди Франческо возглавил "Кальяри" и заменил на этом посту Вальтера Дзенгу – об этом сообщает официальный сайт "красно-синих". 50-летний тренер подписал трудовой договор до лета 2022 года.
Напомним, предыдущим местом работы Ди Франческо была "Сампдория", с осени прошлого года Эусебио находился в статусе свободного агента.
Кампанию 2019/20 "Кальяри" завершил на 13-й позиции (45 зачетных пунктов).
Eusebio #DiFrancesco è il nuovo allenatore del #CagliariCalcio ????????— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 3, 2020
Benvenuto in Sardegna, mister!
➡️ https://t.co/reaD0XQ1Xc#benvenutoDiFra #forzaCasteddu pic.twitter.com/tp03IjKpYC