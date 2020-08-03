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Ди Франческо – главный тренер Кальяри

Италия
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Эусебио возглавил "островитян"

Ди Франческо – главный тренер Кальяри
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Итальянский специалист Эусебио Ди Франческо возглавил "Кальяри" и заменил на этом посту Вальтера Дзенгу – об этом сообщает официальный сайт "красно-синих". 50-летний тренер подписал трудовой договор до лета 2022 года.

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Напомним, предыдущим местом работы Ди Франческо была "Сампдория", с осени прошлого года Эусебио находился в статусе свободного агента.

Кампанию 2019/20 "Кальяри" завершил на 13-й позиции (45 зачетных пунктов).

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В статье: Кальяри (Кальяри) Эусебио Ди Франческо Кальяри
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