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"Угадайте, сколько трофеев завоевали эти два молодых человека?" Роналду сфотографировался с Буффоном
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Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram совместное фото с легендарным голкипером "бьянконери" Джанлуиджи Буффоном и Кубком Италии.
"Угадайте, сколько трофеев завоевали эти два молодых человека?"
Отметим, что 35-летний Криштиану выиграл 31 трофей в профессиональной карьере, 42-летний Буффон – 26.
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Комментарии (5)
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Dem555-85 (Мариуполь)
03.08.2020 в 16:01
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+3
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Algrab (Костопiль)
03.08.2020 в 15:43
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+2
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Инспектор ( )
03.08.2020 в 14:42
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.08.2020 в 14:28
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-9
Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.08.2020 в 13:42
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0
-9
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