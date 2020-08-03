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"Угадайте, сколько трофеев завоевали эти два молодых человека?" Роналду сфотографировался с Буффоном

Италия
(3 голосов)

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"Угадайте, сколько трофеев завоевали эти два молодых человека?" Роналду сфотографировался с Буффоном
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Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram совместное фото с легендарным голкипером "бьянконери" Джанлуиджи Буффоном и Кубком Италии.

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"Угадайте, сколько трофеев завоевали эти два молодых человека?"

Отметим, что 35-летний Криштиану выиграл 31 трофей в профессиональной карьере, 42-летний Буффон – 26.

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В статье: Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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Комментарии (5)
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Dem555-85 (Мариуполь)
03.08.2020 в 16:01
Только Роналду выиграл трофеи в трёх топ чемпионатах и со сборной, в отличии от Месси. Со Спортингом вроде не выигрывал(лень гуглить)
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+3
0
Algrab (Костопiль)
03.08.2020 в 15:43
Легенди!!!
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+2
0
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Инспектор ( )
03.08.2020 в 14:42
Вообще то люди живут не за рекорды. Хотя ущербные - да
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.08.2020 в 14:28
Буффон + Роналду = 57 трофеев (26+31), а Месси и Алвес - 74 (34+40).... Так что, двум пенсионерам из Юве рекорды не светят...
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0
-9
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.08.2020 в 13:42
Значительно меньше, чем Месси и Дани Алвес.
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0
-9


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