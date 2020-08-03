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На Барселону без капитана? Форвард Наполи травмировался перед ЛЧ
Вряд ли Гаттузо сейчас доволен
В последнем туре Серии А, "Наполи" сумел обыграть "Лацио". Однако в самой концовке игры травмировался их капитан.
Как сообщают итальянские СМИ, у Лоренцо Инсинье повреждение верхней части бедра. Уже через пять дней итальянцы сыграют против "Барселоны" в Лиге Чемпионов.
Джанлука ди Марцио передает, что у форварда есть шанс восстановиться к ближайшему матчу. Однако более точная информация будет известна в течении нескольких дней. Сам Инсинье очень хочет сыграть на "Камп Ноу".
На протяжении этого сезоне Лоренцо провел 45 матчей, забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.