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На Барселону без капитана? Форвард Наполи травмировался перед ЛЧ

Италия
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Вряд ли Гаттузо сейчас доволен

На Барселону без капитана? Форвард Наполи травмировался перед ЛЧ
UA-Футбол
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В последнем туре Серии А, "Наполи" сумел обыграть "Лацио". Однако в самой концовке игры травмировался их капитан.

Как сообщают итальянские СМИ, у Лоренцо Инсинье повреждение верхней части бедра. Уже через пять дней итальянцы сыграют против "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

Джанлука ди Марцио передает, что у форварда есть шанс восстановиться к ближайшему матчу. Однако более точная информация будет известна в течении нескольких дней. Сам Инсинье очень хочет сыграть на "Камп Ноу".

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На протяжении этого сезоне Лоренцо провел 45 матчей, забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье
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