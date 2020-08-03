На Барселону без капитана? Форвард Наполи травмировался перед ЛЧ

В последнем туре Серии А, "Наполи" сумел обыграть "Лацио". Однако в самой концовке игры травмировался их капитан.

Как сообщают итальянские СМИ, у Лоренцо Инсинье повреждение верхней части бедра. Уже через пять дней итальянцы сыграют против "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

Джанлука ди Марцио передает, что у форварда есть шанс восстановиться к ближайшему матчу. Однако более точная информация будет известна в течении нескольких дней. Сам Инсинье очень хочет сыграть на "Камп Ноу".

На протяжении этого сезоне Лоренцо провел 45 матчей, забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.