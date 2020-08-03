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Побеждай как Кака и Дзанетти. Интер и Милан представлены в FIFA 21

Италия
(2 голосов)

EA Sports подписали эксклюзивные лицензии с миланскими клубами

Побеждай как Кака и Дзанетти. Интер и Милан представлены в FIFA 21
Новина українською

Electronic Arts заключили многолетнее лицензионное соглашение с миланскими клубами - "Интером" и "Миланом".

Команды будут полностью представлены в новой части футбольного симулятора, как и тренировочные базы, и домашняя арена клубов "Джузеппе Меацца" / "Сан-Сиро".

Так как EA Sports получили эксклюзивную лицензию, то оба клуба не будут официально представлены в новой части футсима от Konami - Pro Evolution Soccer 2021.

Издатель обьяснил данное соглашение, тем, что "Милан" и "Интер" входят в тройку наиболее популярных клубов Италии.

Компания также сообщила, что у "Ромы" закончился контракт, и в новой FIFA 21 клуб будет иметь неофициальное название Roma FC (вместо привычного AS Roma), а домашним стадионом римлян в футбольном симулятора станет вымышленный "Stadion Olympik". В свою очередь "Ювентуса" также не будет в официальном виде, туринцев заменит "Piemonte Calcio", так как у "зебр" угода з PES.

Напомним, раньше стало известно, что Мбаппе станет лицом глобальной обложки новой части футсима. Релиз FIFA 21 состоится 9-го октября 2020 года. Новый симулятор будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Electronic Arts опубликовали тизеры команд:

  • "Милан"

  • "Интер"

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В статье: Кака Хавьер Дзанетти Интер (Милан) Милан (Италия)
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