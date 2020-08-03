В пару к Малиновскому. Аталанта интересовалась ценой вингера Шахтера

Бронзовый призер Серии А "Аталанта" интересуется Манором Соломоном. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Итальянцы контактировали с "Шахтером", пытаясь узнать его цену. Ответ донецкого клуба неизвестен. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 5,8 миллионов евро.

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"Шахтер" хотел бы оставить футболиста на еще один сезон. Он может играть на двух флангах атаки и идеально подменяет Тайсона слева.

В текущем сезоне на счету Манора 26 матчей, пять голов и пять голевых передач.