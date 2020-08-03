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В пару к Малиновскому. Аталанта интересовалась ценой вингера Шахтера

Италия
(1 голосов)

Манор сейчас в прекрасной форме

В пару к Малиновскому. Аталанта интересовалась ценой вингера Шахтера
UA-Футбол
Новина українською

Бронзовый призер Серии А "Аталанта" интересуется Манором Соломоном. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Итальянцы контактировали с "Шахтером", пытаясь узнать его цену. Ответ донецкого клуба неизвестен. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 5,8 миллионов евро.

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"Шахтер" хотел бы оставить футболиста на еще один сезон. Он может играть на двух флангах атаки и идеально подменяет Тайсона слева.

В текущем сезоне на счету Манора 26 матчей, пять голов и пять голевых передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Tuttomercatoweb
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Комментарии (9)
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Astor Astor (Одесса)
03.08.2020 в 23:37
Никогда не понимал упоротых приписок на конченный трансфермаркет. Это типа показать, что ты типа "в теме", что ли? Как по мне, такие приписки - только признак непрофессионализма, и ничего более.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2020 в 23:12
Портал Transfermarkt оценивает вингера в 5,8 миллионов евро (с) 5,8???))) не смешите
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0
0
Maksrovnii (Днепр)
03.08.2020 в 23:18
Та да , 5.7 другое дело
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2020 в 23:24
25,7
+1
0
alex 66 (Кременчуг)
04.08.2020 в 00:01
Ну 25 ты TIRAN (Донецк (Украина!)) конечно загнул....15-18 самое то.
+1
0
kapkan (Луганск)
04.08.2020 в 00:57
Пацану 20 лет! Шахтер дождется своих минимум 15 лямов за него и продаст. Это Будущая замена Марлоса и, я думаю, пока никто не спешит его продавать!!!
0
0
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ПетроФ (Луцьк)
03.08.2020 в 22:27
ціннирк кротів - 30 лям. цікаво грав би за них Мессі, то теж би продавали за 30?
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+2
-4
Astor Astor (Одесса)
03.08.2020 в 23:35
Вопрос идиотский. Все прекрасно понимают, что если бы Месси с детства играл за Шахтер, то он бы никуда оттуда никогда не ушел.
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+1
-1
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okolegko (Київ)
04.08.2020 в 00:54
Так він і з Барси нікуди не пішов
0
0


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