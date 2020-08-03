Италия
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В пару к Малиновскому. Аталанта интересовалась ценой вингера Шахтера
Манор сейчас в прекрасной форме
Бронзовый призер Серии А "Аталанта" интересуется Манором Соломоном. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Итальянцы контактировали с "Шахтером", пытаясь узнать его цену. Ответ донецкого клуба неизвестен. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 5,8 миллионов евро.
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"Шахтер" хотел бы оставить футболиста на еще один сезон. Он может играть на двух флангах атаки и идеально подменяет Тайсона слева.
В текущем сезоне на счету Манора 26 матчей, пять голов и пять голевых передач.
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Источник:Tuttomercatoweb
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Комментарии (9)
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Astor Astor (Одесса)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Maksrovnii (Днепр)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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alex 66 (Кременчуг)
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kapkan (Луганск)
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ПетроФ (Луцьк)
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Astor Astor (Одесса)
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okolegko (Київ)
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