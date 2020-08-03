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Позже всех: стала известна дата начала нового сезона Серии А

Италия
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Начало итальянского первенства отложили на неделю

Позже всех: стала известна дата начала нового сезона Серии А
Новина українською

В новом сезоне чемпионат Италии снова стартует позже всех европейских топ-лиг.

Как сообщает Sky Italia, на сегодняшнем собрании представителей клубов было решено, что сезон-2020/21 начнется 19 сентября и закончится 23 мая следующего года.

Изначально предполагалось, что Серия А стартует 12 сентября, но большинство клубов решили отложить старт и перенести тур, который планировался на 12-13 сентября на 3-4 января.

Другие европейские топ-чемпионаты начнутся несколько раньше: АПЛ и Ла Лига возобновятся 12 сентября, Бундеслига - 18-го, а французская Лига 1, которая не доиграла минувший розыгрыш, вообще стартует 22 августа.

В то же время трансферные окна во всех топ-лигах закроются синхронно - 5 октября.

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В статье: календарь Серия А
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