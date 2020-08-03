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Позже всех: стала известна дата начала нового сезона Серии А
Начало итальянского первенства отложили на неделю
В новом сезоне чемпионат Италии снова стартует позже всех европейских топ-лиг.
Как сообщает Sky Italia, на сегодняшнем собрании представителей клубов было решено, что сезон-2020/21 начнется 19 сентября и закончится 23 мая следующего года.
Изначально предполагалось, что Серия А стартует 12 сентября, но большинство клубов решили отложить старт и перенести тур, который планировался на 12-13 сентября на 3-4 января.
Другие европейские топ-чемпионаты начнутся несколько раньше: АПЛ и Ла Лига возобновятся 12 сентября, Бундеслига - 18-го, а французская Лига 1, которая не доиграла минувший розыгрыш, вообще стартует 22 августа.
В то же время трансферные окна во всех топ-лигах закроются синхронно - 5 октября.