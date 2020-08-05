Несколько нервных в одном отличном. Итоги сезона в Серии А. Часть I

Сезон 2019/20 главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри назвал сложнейшим во всей истории Серии А. Пандемия коронавируса стала невероятно сложным экзаменом для всех, первый год многих тренеров в Топ-клубах, несомненно, также повлиял. Многие команды пережили несколько сезонов в одном, график их движения напоминал график лгущего на детекторе лжи. Тем не менее, итоговый результат замечательный. Рекорд лиги по забитым последних 68-ми лет и всех лиг Топ-5 в 21-ом веке (1154, 3.04 за матч), море рекордов клубов и лиги как последних 60-70 лет, так и в целом. Драмы, скандалы, шедевральные голы...

Серая линия

График движения "Ювентуса" по сезону был более линеарным. И потому заслуживал Скудетто. Он лишь однажды не побеждал в трёх матчах подряд, ещё однажды до завоевания Скудетто - в двух. Начал сезон 35-ю очками из 39-ти возможных. До 35-го тура потерял лишь четыре очка в матчах против команд с девятого места и ниже. Он закончил сезон лучшим по результатам в матчах против команд и из Топ-5, и из Топ-7. Два победных матча против "Интера" по качеству игры, пожалуй, были его лучшими в сезоне, "Аталанте" в Бергамо он забил трижды. Выдал ярчайший час против "Наполи" и в итоге победил (4:3).

Козырем команды был дом. В первых 18-ти матчах там она набрала 50 очков и забила 45 мячей. А также тандем Криштиану Роналду-Дибала, забивший 55 процентов её мячей - 42. Такого тандема в "Юве" не было почти 70 лет. КриРо повторил рекорд лиги по матчам подряд с забитыми (11). Забил лишь на один меньше сезонного рекорда клуба - 31. Причём был вторым в лиге и по голам с игры. Пауло забивал красивейшие голы сильнейшим командам. Да и другие, вроде бы вечно кризисные игроки, помогали в нужный момент. Можно вспомнить хайлайты в Топ-матчах и Пьянича, и Сандро, и Данило, и Рэмзи, и Рабио, и Дугласа Косты.

Вместе с тем, "бьянконери" неудачно выступили во многих аспектах. Что часто заставляло критиковать их, а ныне оценивает их сезон весьма скептически. Они не победили ни по забитым, ни по пропущенным мячам, чего с чемпионом Италии не случалось со времён "Милана"-2004. Они ужасно отыграли в гостях, заняв по показателям там лишь шестое место и не пропустив лишь четырежды. В целом ни один чемпион Италии не пропускал столько (43) с начала 60-х. Не терял столько (21 очко) с выигрышных позиций никогда. Девять из десяти первых побед "Юве" состоялись с разницей в один мяч на фоне судейских скандалов.

Мы видели и волейбол и другие грубые ошибки защитников, и ужасающую мягкость центра поля, и неумение "сушить" игру. И унылые первые таймы. И обилие сейвов Войцеха Щесны, лучшего в лиге по их процентам. Мы видели всего пятое место в лиге по забитым и третье по пропущенным. Мы видели худшего чемпиона Италии в 21-ом веке. Чего не видели, так это Сарризма. Поначалу Сарри критиковал заторможенность, сытость игроков. Но в итоге признал, что отказался от внедрения своих идей и поставил единственной целью результат. А в достижении результата на автопилоте клуб не знает себе равных.

Огонь на себя

Как раз график "Интера" напоминал синусоиду больше, чем какой-либо другой. Его постоянно бросало то в жар, то в холод. Старт сезона вышел рекордным для клуба, зимой команда традиционно для себя застряла (две победы в семи матчах). В начале весны проиграла "Лацио" и "Ювентусу" подряд. Ну а летом уже началась настоящая свистопляска. В отличие от "бьянконери", "нерадзурри" теряли очки когда попало и с кем попало. Дома набрали на 11 очков меньше. Потеряли после того, как вели в счёте, 22 очка. И их тренер жаловался на темп "круиз-контроля". Жаловался на проблемы игроков с психологией победителей.

Осенью "нерадзурри" как раз были больше похожи на "Ювентус", чем сам "Ювентус". Мощно начинали матчи, открывали счет, а затем цинично защищались без мяча. По голам первым ударом в матче, в первые 15, в первые 30 минут они в итоге стали лучшими в лиге. Они побеждали в численном меньшинстве, с помощью камбеков, голов в эндшпиле, "автобусов", суперсейвов Самира Хандановича, в бассейне "Торино", в Неаполе впервые за 22 года. Нашли своих бомбардиров - Ромелу Лукаку побил несколько старых рекордов (особенно - гостевых и дебютантов), а Лаутаро Мартинес обратил на себя внимание "Барселоны".

Но затем пошли провалы в концовках. "Фиорентина", "Аталанта", "Лечче", "Кальяри", "Верона", "Сассуоло" сравнивали счёт после 74-ой минуты. "Болонья" и "Ювентус" вырвали победы после неё. Лукаку устал, Лаутаро отвлёкся на "Барсу". И оказалось, что игра команды примитивна, лишена блеска и идей. Да и интенсивности, кроме дебютов матчей. А клуб лишён спокойствия. Антонио Конте начал поджоги ещё летом, постоянно жаловался на всё, что угодно, противореча сам себе. Начиная с трансферов, часть которых он не хотел (Эриксен, Бираги, Годин). И в итоге его плач разозлил боссов и разбалансировал игроков.

"Интер", несомненно, добавил. 21-очковое отставание от "Юве" год назад сократилось до одного. 82 очка он не набирал со времён "требла" с Жозе Моуриньо. Вторым не был с 2011-го года. В последних четырёх матчах не пропускал, а ведь такой серии не было с апреля 2018-го года. Но к Скудетто он оказался не готов. Даже при таких проблемах "Ювентуса". И атаки Конте на собственное руководство по окончании сезона (далеко не первые) - лишнее доказательство незрелости клуба. Причём не важно, прав он в том, что клуб не защищал его и игроков против атак прессы, или нет.

Полёт нормальный

Контрасты "Лацио" не настолько частые, но более глубокие. Даже, можно сказать - эпохальные. После первых двух туров пресса номинировала его на Скудетто, к 7-8 наточила гильотину для Симоне Индзаги. Затем "орлы" выдали рекордный для клуба 21 тур подряд без поражений (17 побед), дома разрывали всех, победив и "Интер" с "Юве", в гостях одержали пять побед подряд после 83-ей минуты. Долго шли явно вторыми по забитым и первыми по пропущенным. И сократили отставание от лидера до одного очка. А летом проиграли пять матчей из первых восьми, по уровню, физической форме и характеру напоминая аутсайдера.

По "Лацио" на самом деле больше вопросов, чем ответов. Как воспринимать такой сезон в лиге? Как очень удачный? Благодаря возвращению в групповой турнир Лиги Чемпионов после 13-летнего перерыва? Очковому рекорду клуба (впервые в истории кто-то с 78-ю очками не попал в Топ-3 лиги) и рекорду побед с 24-мя? Золотой Бутсе Чиро Иммобиле и повторению рекорда Гонсало Игуаина по забитым за сезон? Благодаря 15-ти ассистам Луиса Альберто, то есть повторению рекорда лиги? Либо как разочарование? Ведь игроки и тренер часто заявляли, что заслуживают больше, чем четвёртое место, были и мечты о Скудетто.

Остаются вопросы и по причине такого падения летом. Эпидемия травм и соответственно невозможность ротации, о чем говорил Индзаги? Падение формы Иммобиле и Луиса Альберто? Слишком короткая скамейка? А возможно, травмы и жуткая усталость - не причина, а следствие. Следствие ужасной подготовки к рестарту. Следствие провала нового диетолога, пришедшего в конце июня (зачем в разгар интенсивной части сезона?) и построившего игрокам диету из авокадо, рыбы, яиц и... мармелада как поставщика сахара. Не понимая, что им нужно не дико худеть, а быстро восстанавливать энергию. Мясом и углеводами.

Как бы то ни было, на главный вопрос я отвечу. Сезон "Лацио" - большой успех. Особенно, учитывая достижения Иммобиле. И особенно, учитывая контраст после предыдущего сезона с провальным восьмым местом и ощущениями окончания эры Индзаги.

Народный чемпион

Скудетто "Аталанты"? По ходу сезона даже четвёртое место находилось под угрозой. Даже во время сильного начала она теряла очки против кризисных "Фиорентины" и "Торино". Позволила "Лацио" вернуться с 0:3 и спасти Индзаги от увольнения. Осенью выдала серию из одной победы в шести матчах, теряя очки из-за акцента на Лигу Чемпионов. Первый круг она закончила с "минус 13" от лидера. В начале второго дома не переиграла аутсайдеров "Дженоа" и СПАЛ, причём последней команде лиги уступила. А в последних пяти турах сезона играла крайне слабо в атаке. В целом же по сезону проваливала первые таймы.

С другой стороны, были и 5:0 над "Пармой" и "Миланом", 7:1 над "Удинезе", 7:2 над "Лечче". Феноменальная серия из девяти побед подряд даже принесла надежду на Скудетто. 14-я команда лиги по зарплатам игроков повторила своё рекордное место, выдержала на фоне тяжёлого дебюта в Лиге Чемпионов. Набрала 26 очков с помощью камбеков, забила 98 мячей, что не удавалось никому с начала 50-х. Алехандро Гомес побил рекорд лиги по ассистам с тех пор, как их начали подсчитывать (16), а Луис Муриэль - по голам со скамьи запасных. Латераль Гозенс забил 9 мячей, центральный защитник Толой набрал шесть ассистов.

Команда восхищала, впечатляла, поражала, увлекала. "Богиня" стала народным чемпионом. Потеря преимущества дважды против "Ювентуса" даже оставила многих разочарованными и злыми из-за упущенной возможности настолько талантливой яркой команды. Тем не менее, быть разочарованным сезоном бергамцев в целом просто глупо.

Американско-португальские горки

Уж "Рома" пережила столько сезонов, что их невозможно сосчитать. Были времена, когда и по очкам, и по ощущениям казалось, что этот сезон ничем не отличается от предыдущего, объявленного ужасным. Когда казалось, что никогда не тренировавший в Серии А Паулу Фонсека просто не понимает, где он находится. Когда команда ужасно боролась за мяч, пропускала море контратак, атаковала совершенно бестолково, навалой. Когда выглядела несобранной против крепких середняков, раз за разом наказывавших её. Когда реально боролась с командами Топ-4, но набрала в семи первых матчах против них лишь четыре очка.

Фонсека проваливался прежде всего в подготовительном периоде. И сезон, и 2020-й год его "Рома" начинала слабо - 2-3 победами в восьми матчах. Начала слабо и летнюю часть сезона - тремя поражениями в первых четырёх. Впервые с 2012-го года пропускала три гола за первые 30 минут. Теряла преимущество трижды в одном матче. Сами игроки и тренер иногда признавали игру не на уровне Серии А. Травмы иногда оставляли с 13-ю взрослыми полевыми игроками в заявке. А ссоры спортивного директора Джанлуки Петраки (в итоге уволенного) и буря вокруг продажи клуба (в итоге сорвавшейся) грозили потопить команду.

Правда, затем упрямый выход в атаку через короткий пас, от которого Фонсека не желал отказываться, начинал работать. Команда находила стабильность. Новички Лопес, Верету, Мхитарян, Крис "Смальдини" Смоллинг стали её лидерами. Число травм уменьшалось. 2019-й год был закончен 22-мя очками из 27-ми возможных, сезон - 22-мя из 24-ёх, в том числе и первой победой на "Алльянц Стадиум" в истории. А португалец уяснил, что в Серии А нужно быть гибким. Хотя он и заявлял, что не любит играть с тремя центральными защитниками, но перешёл на эту схему в июле, так как понял, что это нужно команде.

Команда, не пробившаяся в Лигу Чемпионов, не заслуживает положительной оценки. Вместе с тем, можно понять слова Фонсеки о нулевом годе проекта. Об этом же могут говорить и новые тренеры "Ювентуса" и "Интера". А "старые" тренеры "Аталанты" и "Лацио" находятся на перепутье между переходом на следующий более высокий уровень и движением вниз с пика развития. Так что по-настоящему оценить важность и успешность сезона 2019/20 для команд Топ-5 можно будет лишь по итогам сезона 2020/21.

Продолжение следует...