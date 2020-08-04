Дибала - игрок года в Серии А

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала назван самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2019/20. Форвард провел в составе туринцев 33 матча, забил 11 голов, сделал 11 передач и помог команде в девятый раз подряд стать чемпионами страны.

Футболисты "Юве" получают трофей в восьмой раз за последние девять лет. В 2012, 2013 и 2014 году титул взял Андреа Пирло, в 2015-м — Карлос Тевес, в 2016-м — Леонардо Бонуччи, в 2017-м — Джанлуиджи Буффону, в 2019-м — Криштиану Роналду. Только в 2018 году трофей ушел не игроку черно-белых, а Мауро Икарди из "Интера".