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Буффон обратился к Касильясу, который сегодня завершил карьеру

Италия
(3 голосов)

Две легенды

Буффон обратился к Касильясу, который сегодня завершил карьеру
UA-Футбол
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Сегодня легендарный испанский голкипер Икер Касильяс официально объявил о завершении карьеры. Об этом событии высказался другой великий страж ворот - Джанлуиджи Буффон.

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"Говорят, что соперничество делает нас только лучше, но не совершенными. Возможно, именно гонка за совершенством сделала нас теми, кто мы есть. Спасибо, Икер, без тебя это было бы менее значимым", - написал итальянец в социальных сетях.

Икер Касильяс за всю карьеру провел более 880 матчей и завоевал 26 трофеев.

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В статье: Икер Касильяс Джанлуиджи Буффон
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