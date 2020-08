Буффон обратился к Касильясу, который сегодня завершил карьеру

Сегодня легендарный испанский голкипер Икер Касильяс официально объявил о завершении карьеры. Об этом событии высказался другой великий страж ворот - Джанлуиджи Буффон.

"Говорят, что соперничество делает нас только лучше, но не совершенными. Возможно, именно гонка за совершенством сделала нас теми, кто мы есть. Спасибо, Икер, без тебя это было бы менее значимым", - написал итальянец в социальных сетях.

They say competition makes us better than others but not perfect faced with ourselves.

Maybe this futile pursuit of perfection is what made us who we are. #Grac1as Iker, without you, everything would have been less meaningful. pic.twitter.com/wQ3MznmeGP