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Сульшер: Санчес? Подтверждаю, Алексис остается в Интере – мы желаем ему всего наилучшего
Чилиец сейчас в отличных кондициях
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал итоги матча 1/8 финала Лиги Европы с ЛАСК (2:1), а также подтвердил, что вингер Алексис Санчес остается в миланском "Интере". Цитирует норвежца BBC и Sky Sports.
"Да, подтверждаю, Санчес останется в "Интере" – он отлично проявил себя в Милане. Чилиец является отличным футболистом, мы желаем ему всего наилучшего".
"Хороший вечер – мы предоставили игровое время тем футболистам, которые часто не играли, сегодня у нас дебютировал молодой Теден Менджи. Мы верим в этого центрбека, он сильный, быстрый и хорошо работает с мячом".