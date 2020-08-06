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Сульшер: Санчес? Подтверждаю, Алексис остается в Интере – мы желаем ему всего наилучшего

Италия
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Чилиец сейчас в отличных кондициях

Сульшер: Санчес? Подтверждаю, Алексис остается в Интере – мы желаем ему всего наилучшего
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал итоги матча 1/8 финала Лиги Европы с ЛАСК (2:1), а также подтвердил, что вингер Алексис Санчес остается в миланском "Интере". Цитирует норвежца BBC и Sky Sports.

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"Да, подтверждаю, Санчес останется в "Интере" – он отлично проявил себя в Милане. Чилиец является отличным футболистом, мы желаем ему всего наилучшего".

"Хороший вечер – мы предоставили игровое время тем футболистам, которые часто не играли, сегодня у нас дебютировал молодой Теден Менджи. Мы верим в этого центрбека, он сильный, быстрый и хорошо работает с мячом".

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В статье: Алексис Санчес Интер (Милан) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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