Сульшер: Санчес? Подтверждаю, Алексис остается в Интере – мы желаем ему всего наилучшего

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал итоги матча 1/8 финала Лиги Европы с ЛАСК (2:1), а также подтвердил, что вингер Алексис Санчес остается в миланском "Интере". Цитирует норвежца BBC и Sky Sports.

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"Да, подтверждаю, Санчес останется в "Интере" – он отлично проявил себя в Милане. Чилиец является отличным футболистом, мы желаем ему всего наилучшего".