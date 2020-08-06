Официально: Рома объявила о продаже клуба

Владелец "Ромы" Джеймс Паллотта продал римский клуб миллиардеру Дэну Фридкину. По информации пресс-службы римлян, вчера вечером стороны подписали соглашение. "Волки" вошли во владение The Friedkin Group за 591 миллион евро. Перевод средств должен быть осуществлен до конца месяца.

"Рад объявить, что мы достигли договоренности о продаже "Ромы" The Friedkin Group. Сегодня мы подписали документы, в ближайшие дни закроем юридические вопросы. В последние месяцы Фридкин доказал свою приверженность желанию приобрести клуб, он хочет вести его к победам. Я уверен, что он станет отличным владельцем".

Паллотта отказывался продавать "Рому" Фридкину за 700 миллионов евро, но в итоге из-за финансового кризиса в связи с пандемией коронавируса цена на клуб упала на 109 миллионов.