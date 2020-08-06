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Алексис Санчес стал игроком Интера
Теперь чилиец на полноценном контракте
Нападающий Алексис Санчес стал игроком "Интера" как свободный агент и поставил свою подпись под контрактом с "нерадзурри" до 30 июня 2023 года, как сообщает пресс-служба "нерадзурри".
Ранее 31-летний Санчес выступал за "Манчестер Юнайтед", сезон-2019/20 он провел в "Интере" на правах аренды. По оценкам СМИ оклад Алексиса в Милане составит 7 миллионов евро в год.
За "Интер" чилиец сыграл 22 матча в Серии А (4 гола и 9 результативных передач).
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Источник:Inter
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