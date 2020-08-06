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Рангник: Переезд в Милан не был бы разумным решением

Италия
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Ральф вышел на связь

Рангник: Переезд в Милан не был бы разумным решением
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Экс-руководитель отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull Ральф Рангник прокомментировал несостоявшееся сотрудничество с "Миланом". Цитирует Ральфа Football Italia.

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"Милан" очень хорошо выступал с момента возобновления чемпионата: девять побед и три ничьи. Переезд в Италию не был бы разумным решением. Неважно, с какой точки зрения вы посмотрите на ситуацию – моей или клуба".

"На любом месте – тренера, спортивного директора, игрока или болельщика – я бы вряд ли понял желание "Милана" пойти на подобный шаг после столь успешного периода".

"Россонери" финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице Серии А и сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы.

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В статье: Ральф Рангник Серия А Чемпионат Италии Милан
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Источник:
Football Italia

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