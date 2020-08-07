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Ночной индиго: Ювентус представил выездную форму на следующий сезон

Италия
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В темно-синих оттенках

Ночной индиго: Ювентус представил выездную форму на следующий сезон
Новина українською

Туринский "Ювентус" презентовал свою гостевую форму на кампанию-2020/21. Техническим спонсором "бьянконери" останется немецкая спортивная фирма Adidas.

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Футболка выполнена в цвете "индиго" – оттенке традиционного синего. Клубы продолжают оформлять в своих экипировках отсылки к искусству, в данном случае "Старая синьора" намекает на стилизацию мазков кисти итальянского художника. В "Ювентусе" отмечают, что "эксклюзивные синие тона подчеркиваются элегантными деталями".

К примеру, из логотипа исчезла надпись "Juventus", теперь эмблема состоит только из буквы "J". На майках можно заметить три звезды – каждая из них означает 10 титулов чемпиона Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) футбольная форма
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