Ночной индиго: Ювентус представил выездную форму на следующий сезон

Туринский "Ювентус" презентовал свою гостевую форму на кампанию-2020/21. Техническим спонсором "бьянконери" останется немецкая спортивная фирма Adidas.

Футболка выполнена в цвете "индиго" – оттенке традиционного синего. Клубы продолжают оформлять в своих экипировках отсылки к искусству, в данном случае "Старая синьора" намекает на стилизацию мазков кисти итальянского художника. В "Ювентусе" отмечают, что "эксклюзивные синие тона подчеркиваются элегантными деталями".

???? @JuventusFC release their new @AdidasFootball away kit.



✅ Cop or drop? ❌ pic.twitter.com/cfXq7HTMep