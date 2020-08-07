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Ночной индиго: Ювентус представил выездную форму на следующий сезон
В темно-синих оттенках
Туринский "Ювентус" презентовал свою гостевую форму на кампанию-2020/21. Техническим спонсором "бьянконери" останется немецкая спортивная фирма Adidas.
Футболка выполнена в цвете "индиго" – оттенке традиционного синего. Клубы продолжают оформлять в своих экипировках отсылки к искусству, в данном случае "Старая синьора" намекает на стилизацию мазков кисти итальянского художника. В "Ювентусе" отмечают, что "эксклюзивные синие тона подчеркиваются элегантными деталями".
???? @JuventusFC release their new @AdidasFootball away kit.— SPORF (@Sporf) August 7, 2020
✅ Cop or drop? ❌ pic.twitter.com/cfXq7HTMep
К примеру, из логотипа исчезла надпись "Juventus", теперь эмблема состоит только из буквы "J". На майках можно заметить три звезды – каждая из них означает 10 титулов чемпиона Серии А.
Un grande amore lasts forever ♾️— JuventusFC (#Stron9er ????????????????????????????????????) (@juventusfc) August 7, 2020
E' arrivata la nuova divisa Away 20/21 by @adidasfootball - disponibile ora!https://t.co/YRYVOuoOW4#ReadyForSport #createdwithadidas