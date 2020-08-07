"Давид сказал, что сможет играть там до 40 лет". Отец Силвы – про любимый чемпионат сына и его будущее

Отец Давида Силвы подтверждает, что хавбек "Манчестер Сити" готов переехать на Апеннины, а римский "Лацио" – наиболее вероятный пункт назначения испанца. Цитирует Силву-старшего Football Italia.

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"Давид любит Серию А, он сказал, что сможет играть там до 40 лет. На старте карьеры в Манчестере сын говорил, что хочет покинуть клуб через 10 лет. Я бы хотел, чтобы он остался в Европе. Ему должно понравиться в Италии".