Ювентус рассмотрит кандидатуру Почеттино, если получит отказ от Гвардиолы

Сегодня официальный сайт "Ювентуса" обьявил об увольнении Маурицио Сарри с поста главного тренера.

Английское издание сообщает, что президент туринцев рассматривает наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу в качестве главного кандидата на пост.

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"Зебры" в данный момент изучают шансы на подписание испанского тренера. Контракт 49-летнего Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до 2021-го года.

В случае отказа Пепа, "Юве" переключится на кандидатуру бывшего главного тренера лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино .