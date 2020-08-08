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Ювентус рассмотрит кандидатуру Почеттино, если получит отказ от Гвардиолы

Италия
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В Турине изучают шансы на подписание каталонского наставника

Ювентус рассмотрит кандидатуру Почеттино, если получит отказ от Гвардиолы
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Сегодня официальный сайт "Ювентуса" обьявил об увольнении Маурицио Сарри с поста главного тренера.

Английское издание сообщает, что президент туринцев рассматривает наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу в качестве главного кандидата на пост.

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"Зебры" в данный момент изучают шансы на подписание испанского тренера. Контракт 49-летнего Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до 2021-го года.

В случае отказа Пепа, "Юве" переключится на кандидатуру бывшего главного тренера лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Ранее, в СМИ была информация, что в списке "Ювентуса" также фигурируют такие фамилии как Пирло и Индзаги.

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В статье: Ювентус (Турин) Маурисио Почеттино Манчестер Сити (Англия) Пеп Гвардиола
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Источник:
The Telegraph
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