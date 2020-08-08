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Ювентус рассмотрит кандидатуру Почеттино, если получит отказ от Гвардиолы
В Турине изучают шансы на подписание каталонского наставника
Сегодня официальный сайт "Ювентуса" обьявил об увольнении Маурицио Сарри с поста главного тренера.
Английское издание сообщает, что президент туринцев рассматривает наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу в качестве главного кандидата на пост.
"Зебры" в данный момент изучают шансы на подписание испанского тренера. Контракт 49-летнего Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до 2021-го года.
В случае отказа Пепа, "Юве" переключится на кандидатуру бывшего главного тренера лондонского "Тоттенхэма"
Ранее, в СМИ была информация, что в списке "Ювентуса" также фигурируют такие фамилии как