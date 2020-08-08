Официально: Андреа Пирло - главный тренер Ювентуса

Маразм крєпчал. Саррі затіяв необхідну для Юве перебудову разом з Паратічі, у нього все абсолютно було, і тут на тобі - Аньєллі прибирає тренера, який збирався поміняти півкоманди і призначає Пірло, який ноль днів працював з дорослими командами і як тренер теж поки шо ноль. Аньєллі, звичайно, хороший керівник, але з командою він явно шось не то робить.