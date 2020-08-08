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Официально: Андреа Пирло - главный тренер Ювентуса

Италия
(3 голосов)

Пирло пробыл тренером U-23 только девять дней

Официально: Андреа Пирло - главный тренер Ювентуса
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Руководство "Ювентуса" определилось с преемником Маурицио Сарри.

Туринцы доверили пост главного тренера первой команды наставнику молодежки "зебр" Андреа Пирло. Данный выбор курировал лично президент "Юве" Андреа Аньелли.

41-летний итальянец подписал контракт с "Юве" до 2022 года.

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Ранее в СМИ была информация, что в списке кандидатов на пост тренера "Ювентуса" фигурировали такие фамилии: Гвардиола, Почеттино и Индзаги.
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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Андреа Аньелли Маурицио Сарри
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Источник:
FC Juventus
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Комментарии (2)
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yunguvnor (м. Чернігів)
08.08.2020 в 21:17
Маразм крєпчал. Саррі затіяв необхідну для Юве перебудову разом з Паратічі, у нього все абсолютно було, і тут на тобі - Аньєллі прибирає тренера, який збирався поміняти півкоманди і призначає Пірло, який ноль днів працював з дорослими командами і як тренер теж поки шо ноль. Аньєллі, звичайно, хороший керівник, але з командою він явно шось не то робить.
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0
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Їжак Сергій (Маріуполь)
08.08.2020 в 21:00
Пирло очень уважаю, но как игрока.Удачи ему, если это правда, как тренеру... Но как-то напомнило "динамовские сердца"...)))
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