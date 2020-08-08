Роналду: Мы выиграли Серию А в сложный год. Но фанаты ожидают от нас большего

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мыслями о прошедшем сезоне для "зебр".

"Сезон-2019/20 завершился для нас намного позже обычного, но все равно раньше, чем мы ожидали. Пришло время все осмыслить, проанализировать взлеты и падения, ведь критическое мышление - единственный путь к тому, чтобы стать лучше.

Такой большой клуб, как "Ювентус", должен всегда думать и работать так, как делают это лучшие в мире. Тогда можно называть себя одним из лучших и самых больших клубов мира.

Очередная победа в Серии А в столь сложный год стала предметом нашей гордости. Лично я забил 37 голов за "Ювентус" и 11 за сборную Португалии и благодаря этому смотрю в будущее с желанием становиться все сильнее и сильнее с каждым годом. Но фанаты требуют от нас большего, ожидают от нас большего. И нам нужно проявить себя, нужно соответствовать самым высоким ожиданиям.

Пусть этот короткий перерыв поможет нам всем принять лучшие решения касательно будущего и вернуться более сильными, более нацеленными на успех, чем когда-либо прежде", - написал португальский форвард в своем инстаграме.