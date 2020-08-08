  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Директор Юве: Оценили все до матча с Лионом. Пирло - естественное решение
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Юве: Оценили все до матча с Лионом. Пирло - естественное решение

Италия
(1 голосов)

Фабио Паратичи рассказал о назначении Андреа на пост наставника туринцев

Директор Юве: Оценили все до матча с Лионом. Пирло - естественное решение
Новина українською

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал назначение Андреа Пирло на пост главного тренера.

"Оценили все еще до матча с "Лионом". Мы уже говорили, что одна игра не решает судьбу тренера. Наши оценки основывались на целом сезоне, а не только на одном матче.

Решение назначить Пирло было очень естественным, в стиле "Ювентуса", потому что он, как мы говорили чуть больше недели назад, играл с нами, всегда был на связи со всеми здесь, и это казалось естественным.

Мы также верим, что его ждет большое будущее. Уверены, что он может делать то, что делал как игрок, будучи тренером. У Андреа тот же подход к тренерской работе, что и во время игровой карьеры. Футбол, который основывается на высоком уровне и тяжелой работе.

Он хочет предложить определенный тип футбола, за которым пытаются следовать европейские команды. Он очень убедительно объяснил нам это. Человеческая сторона часто важнее профессиональной, поэтому мы не сомневались в Пирло как в личности", – рассказал Паратичи для Sky Sport Italia.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Фабио Паратичи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...