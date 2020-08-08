Директор Юве: Оценили все до матча с Лионом. Пирло - естественное решение

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал назначение Андреа Пирло на пост главного тренера.

"Оценили все еще до матча с "Лионом". Мы уже говорили, что одна игра не решает судьбу тренера. Наши оценки основывались на целом сезоне, а не только на одном матче.

Решение назначить Пирло было очень естественным, в стиле "Ювентуса", потому что он, как мы говорили чуть больше недели назад, играл с нами, всегда был на связи со всеми здесь, и это казалось естественным.

Мы также верим, что его ждет большое будущее. Уверены, что он может делать то, что делал как игрок, будучи тренером. У Андреа тот же подход к тренерской работе, что и во время игровой карьеры. Футбол, который основывается на высоком уровне и тяжелой работе.

Он хочет предложить определенный тип футбола, за которым пытаются следовать европейские команды. Он очень убедительно объяснил нам это. Человеческая сторона часто важнее профессиональной, поэтому мы не сомневались в Пирло как в личности", – рассказал Паратичи для Sky Sport Italia.