Две жертвы перманентной революции. О смене тренеров в Ювентусе

Уже второе лето подряд "Ювентус" сменяет тренера. Такого не случалось с 2011-го года. Впрочем, учитывая показатели команды, также не виданные с того года, а то и раньше, увольнение Маурицио Сарри абсолютно ожидаемо. Антирекорд какого-либо чемпиона Италии по пропущенным в лиге за последние 58 лет (43), антирекорд чемпиона всех времен по потерянным очкам после лидирования в счёте (21), впервые с 2011-го года лишь один трофей - признаки исчезновения традиционного "Ювентуса". А заменить его новым, привлекательным, атакующим Сарри не сумел. Сумеет ли его преемник на фоне всех проблем клуба?

Без шансов

Ну что ж, как многие и предсказывали год назад, каденция Сарри в "Ювентусе" оказалась недолговечной, а сам он - совершенно не подходящим команде. Холодной корпоративной выверенной структуре ожидаемо не подошёл взрывной страстный привыкший к свободе действий тренер. Если уж даже Карло Анчелотти, казалось, способный поладить с голодной акулой, говорил о Турине и "Ювентусе" как о слишком хмурых местах на расстоянии "галактик от моего стиля жизни", то какие шансы были у Сарри, неаполитанца по характеру и месту рождения?

Предыдущий антипод "Ювентуса", 30 лет назад пытавшийся принести туда из Болоньи свой "шампанский" футбол, объяснял: "Сарри думал, что он важен, как в "Наполи". А в "Ювентусе" нужно приспосабливаться. Там совсем другая пресса. Там в раздевалке сидят 30 бизнесменов. Там нужно убеждать следовать за собой". Сарри, как и Луиджи Майфреди, не убедил. После полугода даже перестал пробовать. Перестал возмущаться из-за отсутствия интенсивности, сытости игроков, нежелания учиться его футболу. А для настолько шаблонного концептуального тренера такой отказ - верный путь к смерти каденции.

Осенью, когда команда выглядела лучше, чем весной и летом, его интервью выглядели более острыми, страстными, недовольными. А в 2020-ом году он уже больше искал иголки оптимизма в стогу сена. Это сбросило напряжение, помогло лучше пройти длинную дистанцию и удержать хотя бы Скудетто. Но это и совершенно оторвало тренера от команды, отобрало у него какое-либо уважение игроков. А слова после слабой игры против "Лиона" "я ожидал меньшего, мы отыграли замечательно" просто снесли крышу у руководства. Да и не только у него. Вроде бы даже Криштиану Роналду поставил ультиматум - "либо я, либо он".

Роналду отказался играть в центре атаки, Миралем Пьянич отказался играть на позиции реджисты и отдавать 150 коротких пасов за матч. Команда принялась стрелять по воротам издали по 16-20 раз за матч, что не имеет никакого отношения к Сарризму. Как и 39 "кроссов" с флангов в матче против "Лиона", почти всегда банальных с места. Как и полное отсутствие скорости. Команда просто осталась без тренера, и в матчах на вылет это оказалось фатальным. Вчера никто из игроков не отреагировал на его увольнение. Вряд ли из-за ненависти. Его просто перестали замечать.

Во вчерашнем заявлении КР7 о тренере не было ни слова. И дело не только в заменах португальца и требованиях от него играть в центре атаки. А и в ощущениях, что Сарри не подходит ни ему, ни клубу. Один ищет только победы, заявляя: "Огромный клуб как "Ювентус" должен думать как лучший в мире, ожидать лучшего и работать так. После такого сезона критическое мышление - единственный путь". Второй не считает второе место трагедией, не собирается быть рабом результата, считает эволюцию дитем поражений. Что может быть общего у этих двух людей?! В какой Вселенной они способны сработаться?!

Революция без начала

Разумеется, Сарри - не единственный виновный в провале "Ювентуса" в сезоне 2019/20. Возможно, даже не главный. Под огнём оказались и директоры Павел Недвед и Фабио Паратичи. Вчера даже распространились слухи об увольнении последнего. Руководство затеяло революцию, желая превратить клуб в бренд яркого футбола. Вот только не предоставило подходящему для такой тренеру подходящих игроков. Никого из тех, кого он хотел. Сарри пришлось выдумывать роли для Пьянича, Куадрадо и Дибалы, чтобы хотя бы как-то приблизиться к Сарризму. Неудивительно, что через полгода ему и игрокам надоело.

Состав "Юве" остался старейшим в Лиге Чемпионов со средним возрастом почти 30 лет, причём, судя по интервью, президент Андреа Аньелли заметил это только сейчас. Хроническая проблема правого защитника осталась, нет замены первому левому. Центр поля ужасно мягкий и медленный. А в атаке работают только двое. Позавчера для поиска гола на поле был брошен Марко Оливьери, отыгравший в сезоне лишь 27 минут. И это при том, что травмированы были лишь двое атакёров.

Год назад Сарри умолял руководство избавиться от шести членов раздутого состава и приобрести новых игроков. Это не было сделано, что заставило выдирать игроков из клуба с мясом. Очень популярный в команде Марио Манджукич и Эмре Джан, разумеется, не молчали. Уж точно не молчал и Криштиану.

Паоло Кондо, журналист Sky Italia, подытожил: "Когда Хосеп Гвардиола приходил в "Барселону", он поставил весьма жёсткие условия - продать Роналдиньо, Деко и Это'О. Сарри подобное не позволили. За восемь лет побед в раздевалке выработалась латентная лень. Игроки не понимали, зачем после таких успехов кардинально изменять свой стиль игры. Нужны были новые имена. Но их не было. А уже первое, что Сарри услыхал - это нежелание Роналду играть в центре атаки. Уже плохое начало, от которого он и не опомнился".

Свой

Год назад вокруг "Ювентуса" говорили об Антонио Конте и Маурисио Почеттино. Тогда от второго отказались из-за его высоких запросов по зарплате (10-12 миллионов евро в год), а от первого - из-за требований полной власти и денег на Топ-трансферы. Прошёл год - и мотивы отказа от Почеттино и назначения Андреа Пирло видятся теми же. Экономическое положение клуба далеко не лучшее, Финансовый Фейр-Плей уже следит за ним. Контракт Сарри будет стоить ещё 20 миллионов евро. На ещё 20-30 для нового тренера бюджета нет. Нет и времени на адаптацию чужака, ведь сезон 2020/21 уже на пороге.

Сарри вообще не любил заниматься трансферами, Пирло также вряд ли потребует много. Кроме того, в отличие от Маурицио, он до мозга костей свой, обожаем болельщиками, уважаем прессой. Неконфликтный. А значит, ему поначалу многое будут прощать и позволят дышать. Отличный вариант для клуба, которому не хватает воздуха. Но не ловушка ли это для самого Андреа?

Разумеется, он - не просто громоотвод. После примеров Гвардиолы, Зидана, Конте его назначение видится легитимным. Не секрет, что в клубе мечтают о ЗиЗу. Но почему бы не попробовать создать своего? "Его назначение было абсолютно натуральным, в стиле "Ювентуса", - заявляет Паратичи. "Такое впечатление, что он ушёл из клуба лишь неделю назад. Он всегда был в контакте со всеми. И ему предначертано Судьбой стать великим. Персона часто более важна, чем профессионализм, а в персоне Пирло нет никаких сомнений. Его отношение к футболу как тренера такое же как игрока".

Это назначение должно продолжить и генеральную линию нового "Ювентуса" - акцент на яркость, атаку, владение мячом, доминирование. Ведь именно о таких своих тренерских принципах (особенно последнем) говорил Андреа. Также он приверженец схемы 4-3-3. А, при всей критике в адрес Сарри, он сумел улучшить владение мячом команды и наигрывал 4-3-3. Впервые с сезона 2012/13 "Юве" закончил сезон в Топ-2 Серии А по владению мячом, добавил в процентах точных передач. Также "Ювентус" Сарри удержал за собой дом, почти не теряя очки на "Алльянц Стадиум". Хороший фундамент для здания.

Слишком свой

С другой стороны, слова Паратичи немало настораживают. Гвардиола много требовал. Зидан практически выбросил из команды Хамеса Родригеса и Гарета Бейла и, вопреки желанию Флорентино Переса, играл с тремя опорниками. ЗиЗу далеко не сразу бросился тренировать "Реал". Он выучился в университете на спортивного менеджера, поработал в клубе нянькой Рафаэля Варана, затем чем-то вроде спортивного директора, затем тренером второй команды. Гвардиола ездил по всему миру, доехав до Мексики и Аргентины и скрупулёзно изучая работу тамошних тренеров. Он также тренировал вторую команду "Барсы".

Способен ли на такие шаги Пирло, часто кажущийся индиффирентным, выключенным, банальным в интервью? Способен ли он вернуть голод? Способен ли избавиться от "стариков" и купить того, кого он хочет? Способен ли выстроить иерархию в раздевалке с Буффоном, который старше него, с Бонуччи, Кьеллини, с которыми также играл? С Криштиану, которого Аньелли называет столпом команды? Который тянет одеяло на себя, не участвует в игре в пас? Фабио Капелло заявляет, что у нового тренера много идей. Даже, как он говорит, слишком много. Предыдущим идееобильным тренером команды был Сарри...

В самом "Юве" за последние 44 года связанных ранее с клубом тренеров было всего четверо. При этом Конте и Дидье Дешам вернулись после семилетнего перерыва и множества впечатлений вне его, Фабио Капелло - после почти 30-ти лет. А единственный прямой выходец из структуры Дино Дзофф тренировал не очень успешно. Пирло же за 2.5 года в США, 2.5 года на отдыхе и девять дней в качестве тренера команды U-23 без единой тренировки вряд ли набрал достаточный багаж свежести и новых знаний, нужных тренеру. Вряд ли "убил в себе игрока", что Андрей Шевченко считает крайне важным для тренера.

Революцию в "Ювентусе" год назад толком и не начали. Точнее, начали в другом направлении. Думая о финансах, бренде, веря в магические силы футбольного тренера. Похоже, за год там ничему не научились. Ныне уже даже думают о магической силе не тренера, а просто легендарного имени. А это неправильный путь. Вышеупомянутые великолепные тренеры железной рукой поворачивали руль своих клубов на правильный. Андреа-игрок говорил и показывал, что не чувствует давления, умеет быть самокритичным. Он не зациклен на одной концепции. Но хватит ли этого в ювентусовском состоянии перманентной революции?