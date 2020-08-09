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Пирло укажет на дверь Игуаину и Дугласу Косте

Италия
(1 голосов)

Андреа указал на ненужных ему игроков

Пирло укажет на дверь Игуаину и Дугласу Косте
Новина українською

Новоиспеченный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло, вчера сменивший Маурицио Сарри на этом посту, определился с ненужными игроками.

По информации журналиста Николо Скиры, Пирло укажет на дверь Сами Хедире, Дугласу Косте и Гонсало Игуаину. На вырученные средства планируется подписание нового форварда и центрального полузащитника.

Кроме того, Андреа считает Пауло Дибалу ключевым активом клуба и хочет строить вокруг него команду. Поэтому клуб в ближайшее время сосредоточится на скорейшем продлении контракта с аргентинцем.

Ранее сообщалось, что Дибала требует от "Юве" 5-летнее соглашение на 75 милллионов евро, в то время как в Турине были готовы предложить не более 10 млн в год + бонусы.

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В статье: Дуглас Коста Сами Хедира Андреа Пирло Гонсало Игуаин Ювентус (Турин)
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Комментарии (4)
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Red_Cat (Салоники)
09.08.2020 в 11:23
следующим будет португальский лакированный дельфин, который уже на Париж лыжи навострил.
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+2
-1
Krivbass6 (Кривой Рог)
09.08.2020 в 11:57
Такая уж жизнь. Все время в любом чемпионате доказывать что ты лудший чем другие.
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2020 в 11:59
И я так думаю... Как я и говорил ранее, португальский пенсионер мыслит так: Неймар и Мбаппе, обладающие хорошей скоростью и дриблингом, будут убивать свои ноги, будут обыгрывать по 5 игроков и выкатывать ему на пустые ворота... А он будет замыкать... После чего, его сестра в социальных сетях будет разгонять волны, мол, посмотрите, какой великий, в свои 37 по прежнему забивает....
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0
-2
СашаXM (Хмельницкий)
09.08.2020 в 12:02
это ты пересмотрел игру Месси вчера? стоит 90 минут на поле и ждёт когда игроки убиваются и дадут ему пас на выход в ноги!
+1
-2


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