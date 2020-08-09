Пирло укажет на дверь Игуаину и Дугласу Косте

Новоиспеченный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло, вчера сменивший Маурицио Сарри на этом посту, определился с ненужными игроками.

По информации журналиста Николо Скиры, Пирло укажет на дверь Сами Хедире, Дугласу Косте и Гонсало Игуаину. На вырученные средства планируется подписание нового форварда и центрального полузащитника.

Кроме того, Андреа считает Пауло Дибалу ключевым активом клуба и хочет строить вокруг него команду. Поэтому клуб в ближайшее время сосредоточится на скорейшем продлении контракта с аргентинцем.

Ранее сообщалось, что Дибала требует от "Юве" 5-летнее соглашение на 75 милллионов евро, в то время как в Турине были готовы предложить не более 10 млн в год + бонусы.