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Кальехон покинул Наполи – СМИ
Испанец стал свободным агентом
Вингер "Наполи" Хосе Кальехон покинул расположение клуба, сообщает Sky Italia.
Испанский ветеран не сумел договориться с "партенопейцами" о новом контракте, после чего стал свободным агентом.
Ранее сообщалось об интересе к Кальехону со сторону "Бетиса", "Вильярреала" и "Валенсии".
В минувшем сезоне Серии А Хосе отметился 4 голами и 7 результативными передачами в 33 играх.
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