Кальехон покинул Наполи – СМИ

Вингер "Наполи" Хосе Кальехон покинул расположение клуба, сообщает Sky Italia.

Испанский ветеран не сумел договориться с "партенопейцами" о новом контракте, после чего стал свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к Кальехону со сторону "Бетиса", "Вильярреала" и "Валенсии".

В минувшем сезоне Серии А Хосе отметился 4 голами и 7 результативными передачами в 33 играх.