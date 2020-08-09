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Кальехон покинул Наполи – СМИ

Италия
(1 голосов)

Испанец стал свободным агентом

Кальехон покинул Наполи – СМИ
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Вингер "Наполи" Хосе Кальехон покинул расположение клуба, сообщает Sky Italia.

Испанский ветеран не сумел договориться с "партенопейцами" о новом контракте, после чего стал свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к Кальехону со сторону "Бетиса", "Вильярреала" и "Валенсии".

В минувшем сезоне Серии А Хосе отметился 4 голами и 7 результативными передачами в 33 играх.

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В статье: Хосе Кальехон Наполи (Неаполь)
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