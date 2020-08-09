Рома рассматривает вариант с увольнением Фонсеки ради Почеттино

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может покинуть "Рому" этим летом. Об этом сообщает AS.

В целом, руководство клуба удовлетворено работой португальца и готово предоставить ему возможность работать и дальше, несмотря на финиш вне зоны Лиги Чемпионов.

Однако в случае доступности Маурисио Почеттино "волки" смогут сменить своё решение. В клубе считают, что не воспользоваться возможностью приглашения аргентинца было бы грубой ошибкой. Римляне уверены, что Почеттино помог бы становлению "Ромы" как топ-клуба, как он в свое время сделал в "Тоттенхэме".

Тем не менее, пока остается неизвестным, готов ли Маурисио рассмотреть предложение "Ромы".