Кьеллини о прошедшем сезоне: Ощущения от пандемии, одиночества и боли

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини подвел итоги сезона для "зебр".

"Сложные сезоны случаются. Когда они завершаются, то все заканчивается. Ты пытаешься понять, что это значило. Ощущение того, что череда травм не позволила мне помочь команде. Ощущения от пандемии, одиночества и боли. Чувство страха во время восстановления.

Чувство радости от девятого подряд скудетто. Чувство разочарования после вылета из Лиги чемпионов. Приветствия для тех, кто уходит, и для тех, кто приходит. Но, возможно, в этом нет никакого смысла.

Остается лишь то, что все мои мысли – с теми, кто пострадал и продолжает страдать. Я хочу вернуться в игру наилучшим образом. Убежден, мы хотим продолжать побеждать. Всегда. До конца!" – написал итальянец в своем твиттере.