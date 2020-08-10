Италия
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Балотелли заинтересовал клуб турецкой Суперлиги
Предложили зарпату
Стамбульский "Бешикташ" готов платить 29-летнему Марио Балотелли зарплату в 2,5 млн евро за сезон.
Кроме того, как пишет в Твиттере журналист Николо Скира, предусмотрены и бонусы.
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Сейчас продолжаются переговоры представителей стамбульского клуба с агентом Балотелли Мино Райолой.
Сейчас Марио является игроком итальянской "Брешии" (соглашение до 2022 года), но его клуб вылетел в серию В, а потому сделка может быть досрочно расторгнута.
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