Роналду признан лучшим игроком Ювентуса в сезоне-2019/2020

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2019/2020.

"Это был очень длинный сезон, который длился почти 11 месяцев. Неожиданная остановка, победное возобновление. Среди всех этих ингредиентов есть один, который был неизменным, — голы Криштиану Роналду.

Многие из голов были решающими. Некоторые из голов были необычными — вы помните его прыжок в матче с „Дженоа“?

Роналду признан лучшим за свои голы, класс, хладнокровие и лидерство", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду в составе "Ювентуса" стал чемпионом Италии.