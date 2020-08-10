  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Роналду признан лучшим игроком Ювентуса в сезоне-2019/2020
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду признан лучшим игроком Ювентуса в сезоне-2019/2020

Италия
(1 голосов)

Интересное решение руководства туринского клуба

Роналду признан лучшим игроком Ювентуса в сезоне-2019/2020
Новина українською

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2019/2020.

"Это был очень длинный сезон, который длился почти 11 месяцев. Неожиданная остановка, победное возобновление. Среди всех этих ингредиентов есть один, который был неизменным, — голы Криштиану Роналду.

Многие из голов были решающими. Некоторые из голов были необычными — вы помните его прыжок в матче с „Дженоа“?

Роналду признан лучшим за свои голы, класс, хладнокровие и лидерство", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду в составе "Ювентуса" стал чемпионом Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sago35
10.08.2020 в 16:41
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
10.08.2020 в 16:26
Як таке можливе? Дібала кращей гравець Серії А, а Роналду кращий в Ювентусі??? Команда не в чемпіонаті Італії грає? Чи для CR7 лиш індивідуальні трофеї важливі і вічна погоня за Мессі? Привикли йому ж.пу лизати і бояться образили, бо ще заплаче...
Ответить
0
-2
avatar
Loader (Днепр)
10.08.2020 в 17:10
Слишком много денег вложено. Хотя бы какое-то оправдание.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...