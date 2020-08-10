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Роналду признан лучшим игроком Ювентуса в сезоне-2019/2020
Интересное решение руководства туринского клуба
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2019/2020.
"Это был очень длинный сезон, который длился почти 11 месяцев. Неожиданная остановка, победное возобновление. Среди всех этих ингредиентов есть один, который был неизменным, — голы Криштиану Роналду.
Многие из голов были решающими. Некоторые из голов были необычными — вы помните его прыжок в матче с „Дженоа“?
Роналду признан лучшим за свои голы, класс, хладнокровие и лидерство", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
????⚪️⚫️ L'MVP dell'anno powered by @officialpes è...@Cristiano ????#CR7JUVE #ForzaJuve— JuventusFC (#Stron9er ????????????????????????????????????) (@juventusfc) August 10, 2020
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду в составе "Ювентуса" стал чемпионом Италии.