Легенда Интера и Аргентины. Хавьеру Дзанетти исполнилось 47 лет

В 2010-м году миланский "Интер" без особых проблем обыграл в финале Лиги Чемпионов "Баварию". Это было красивое окончание сезона в исполнении команды Жозе Моуриньо. Лидеру и капитану "Интернационале" того времени Хавьеру Дзанетти сегодня исполняется 47 лет.

Трактор (такое прозвище аргентинец получил во время своих выступлений в Италии) - одна из главных легенд в истории "Интера". В общей сложности он провел в "черно-синей" футболке 858(!) матчей, что, как многие догадались, рекордный показатель.

За 19 лет он помог коллективу завоевать 16 трофеев, среди которых пять чемпионств. Также есть и две победы в еврокубках - помимо вышеназванного триумфа в ЛЧ, "Интер" в 1998-м году выиграл кубок УЕФА.

Долгое время Дзанетти был капитаном и в национальной сборной Аргентине. В общей сложности, в составе "Альбиселесте" он провел 143 матча и только тезка Маскерано смог его опередить. Успел побывать на двух чемпионатах мира, пяти кубках Америки и двух кубках Конфедераций.

Happy birthday Pupi and thanks for the memories mio Capitano!#Zanetti #JZ4 #FCIM pic.twitter.com/NYOroIdMYx