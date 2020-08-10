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Легенда Интера и Аргентины. Хавьеру Дзанетти исполнилось 47 лет

Италия
(1 голосов)

Нестареющий лидер

Легенда Интера и Аргентины. Хавьеру Дзанетти исполнилось 47 лет
UA-Футбол
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В 2010-м году миланский "Интер" без особых проблем обыграл в финале Лиги Чемпионов "Баварию". Это было красивое окончание сезона в исполнении команды Жозе Моуриньо. Лидеру и капитану "Интернационале" того времени Хавьеру Дзанетти сегодня исполняется 47 лет.

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Трактор (такое прозвище аргентинец получил во время своих выступлений в Италии) - одна из главных легенд в истории "Интера". В общей сложности он провел в "черно-синей" футболке 858(!) матчей, что, как многие догадались, рекордный показатель.

За 19 лет он помог коллективу завоевать 16 трофеев, среди которых пять чемпионств. Также есть и две победы в еврокубках - помимо вышеназванного триумфа в ЛЧ, "Интер" в 1998-м году выиграл кубок УЕФА.

Долгое время Дзанетти был капитаном и в национальной сборной Аргентине. В общей сложности, в составе "Альбиселесте" он провел 143 матча и только тезка Маскерано смог его опередить. Успел побывать на двух чемпионатах мира, пяти кубках Америки и двух кубках Конфедераций.

После окончания футбольной карьеры, Хавьер остался в "Интере" и сейчас занимает должность генерального директора клуба.

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В статье: Аргентина Хавьер Дзанетти Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
10.08.2020 в 18:21
Легенда!!!
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