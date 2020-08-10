Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Интера и Аргентины. Хавьеру Дзанетти исполнилось 47 лет
Нестареющий лидер
В 2010-м году миланский "Интер" без особых проблем обыграл в финале Лиги Чемпионов "Баварию". Это было красивое окончание сезона в исполнении команды Жозе Моуриньо. Лидеру и капитану "Интернационале" того времени Хавьеру Дзанетти сегодня исполняется 47 лет.
Трактор (такое прозвище аргентинец получил во время своих выступлений в Италии) - одна из главных легенд в истории "Интера". В общей сложности он провел в "черно-синей" футболке 858(!) матчей, что, как многие догадались, рекордный показатель.
За 19 лет он помог коллективу завоевать 16 трофеев, среди которых пять чемпионств. Также есть и две победы в еврокубках - помимо вышеназванного триумфа в ЛЧ, "Интер" в 1998-м году выиграл кубок УЕФА.
Хавьеру Дзанетти 47 лет! ????— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 10, 2020
???? ⭐ Легенда Лиги чемпионов
⚫???? Легенда "Интера"
???????? ???? Легенда серии А @Inter | @javierzanetti! | #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/0qvlFDPLeP
Долгое время Дзанетти был капитаном и в национальной сборной Аргентине. В общей сложности, в составе "Альбиселесте" он провел 143 матча и только тезка Маскерано смог его опередить. Успел побывать на двух чемпионатах мира, пяти кубках Америки и двух кубках Конфедераций.
[4]7???? | Happy birthday Pupi and thanks for the memories mio Capitano!#Zanetti #JZ4 #FCIM pic.twitter.com/NYOroIdMYx— Inter Pictures ???? (@inter_pictures) August 10, 2020
После окончания футбольной карьеры, Хавьер остался в "Интере" и сейчас занимает должность генерального директора клуба.