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Де Лигт ляжет под нож и пропустит три месяца

Италия
(1 голосов)

Серьезная потеря для "Ювентуса"

Де Лигт ляжет под нож и пропустит три месяца
Новина українською

Центрбек "Ювентуса" Матейс Де Лигт подтвердил Sky Italia, что в ближайшие дни перенесет операцию на плече.

"Мне нужна эта операция, я на ней сфокусирован. Жаль, конечно, что мы вылетели из ЛЧ, но это хорошее время, чтобы перезагрузиться", - заявил защитник.

Де Лигт дважды за прошлый сезон выбивал плечо, и слухи про операцию ходили еще с мая. Предположительные сроки возвращения игрока на поле - три месяца, а это значит, что он пропустит старт Серии А (начинается 19 сентября) и первые туры группового раунда ЛЧ (вторая декада октября)

20-летний Де Лигт перебрался в "Юве" из "Аякса" год назад за 85 млн евро и сыграл за туринцев 39 матчей (4 гола) во всех турнирах.

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В статье: Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
11.08.2020 в 13:19
Хороший защитник.но рано его итальяшки "прибрали!"Надо было окрепнуть в чемпе Нидерландов.но сам выбрал ТАКУЮ СТЕЗЮ,нечего и жаловаться!Желаюбыстрейшеговыздоровления и поумнеть!Стать мужчиной и не только на поле!!!
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