Де Лигт ляжет под нож и пропустит три месяца

Центрбек "Ювентуса" Матейс Де Лигт подтвердил Sky Italia, что в ближайшие дни перенесет операцию на плече.

"Мне нужна эта операция, я на ней сфокусирован. Жаль, конечно, что мы вылетели из ЛЧ, но это хорошее время, чтобы перезагрузиться", - заявил защитник.

Де Лигт дважды за прошлый сезон выбивал плечо, и слухи про операцию ходили еще с мая. Предположительные сроки возвращения игрока на поле - три месяца, а это значит, что он пропустит старт Серии А (начинается 19 сентября) и первые туры группового раунда ЛЧ (вторая декада октября)

20-летний Де Лигт перебрался в "Юве" из "Аякса" год назад за 85 млн евро и сыграл за туринцев 39 матчей (4 гола) во всех турнирах.