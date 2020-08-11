С Орлами навсегда: Иммобиле согласовал с Лацио новый контракт

Центрфорвард Чиро Иммобиле, наколотивший аж 36 голов в минувшей Серии А, согласовал с "Лацио" новый контракт.

"Я хочу остаться в "Лацио" навсегда. Новый контракт будет рассчитан на три года. Он истечет в 2025-м, когда мне будет уже 35 лет", - цитирует нападающего Corriere dello Sport.

"Перед тем, как попасть в "Лацио", мои агенты контактировали с "Наполи", но возникала то одна преграда, то другая, и сделка не состоялась. Я родился в Неаполе и всегда буду болеть за "Наполи", но то, что мне дал "Лацио", совершенно бесценно".

30-летний Иммобиле выступает за "Орлов" с 2016 года. Золотая бутса сезона-2019/20 - пока его высшее индивидуальное достижение в карьере.