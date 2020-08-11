  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. С Орлами навсегда: Иммобиле согласовал с Лацио новый контракт
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Орлами навсегда: Иммобиле согласовал с Лацио новый контракт

Италия
(2 голосов)

Чиро хочет остаться в Риме до конца карьеры

С Орлами навсегда: Иммобиле согласовал с Лацио новый контракт
Новина українською

Центрфорвард Чиро Иммобиле, наколотивший аж 36 голов в минувшей Серии А, согласовал с "Лацио" новый контракт.

"Я хочу остаться в "Лацио" навсегда. Новый контракт будет рассчитан на три года. Он истечет в 2025-м, когда мне будет уже 35 лет", - цитирует нападающего Corriere dello Sport.

"Перед тем, как попасть в "Лацио", мои агенты контактировали с "Наполи", но возникала то одна преграда, то другая, и сделка не состоялась. Я родился в Неаполе и всегда буду болеть за "Наполи", но то, что мне дал "Лацио", совершенно бесценно".

30-летний Иммобиле выступает за "Орлов" с 2016 года. Золотая бутса сезона-2019/20 - пока его высшее индивидуальное достижение в карьере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...