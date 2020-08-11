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Милан хочет продлить контракт с Чалханоглу
Руководство удовлетворено игрой форварда
"Милан" планирует сохранить нападающего Хакана Чалханоглу, сообщает Calciomercato.
По информации источника, "россонери" предложат 26-летнему турку новый контракт до конца июня 2024 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до конца июня 2021 года.
В сезоне-2019/20 Чалханоглу провел за "Милан" 38 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.
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