Прямо к Малиновскому. Аталанта заинтересована в трансфере Супряги

Владислав Супряга продолжает вызывать интерес у итальянских команд. Сейчас в пару к "Болонье" присоединился другой итальянский клуб.

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Как сообщает сайт gianlucadimarzio.com, усилить украинцем атакующюю линию хочет "Аталанта". В Бергамо сейчас играет Руслан Малиновский.

Однако "Динамо" дешево отдавать Супрягу не планирует и хочет за него получить 15 миллионов евро. Пока неизвестно, готова ли "Аталанта" платить такую сумму.