  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Прямо к Малиновскому. Аталанта заинтересована в трансфере Супряги
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прямо к Малиновскому. Аталанта заинтересована в трансфере Супряги

Италия
(1 голосов)

Интересный вариант

Прямо к Малиновскому. Аталанта заинтересована в трансфере Супряги
UA-Футбол
Новина українською

Владислав Супряга продолжает вызывать интерес у итальянских команд. Сейчас в пару к "Болонье" присоединился другой итальянский клуб.

Читайте такжеАгент назвал цену Супряги и заявил, что Влад останется в Украине

Как сообщает сайт gianlucadimarzio.com, усилить украинцем атакующюю линию хочет "Аталанта". В Бергамо сейчас играет Руслан Малиновский.

Однако "Динамо" дешево отдавать Супрягу не планирует и хочет за него получить 15 миллионов евро. Пока неизвестно, готова ли "Аталанта" платить такую сумму.

Отметим, что после отличного прошлого сезона, Владислав получил вызов в сборную.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.08.2020 в 23:59
8р7пшмшмшм
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.08.2020 в 23:58
Він не вартий 15 млн
Ответить
+1
-2
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
11.08.2020 в 23:05
Ді Марціо - це серйозне джерело. Пишуть про "Аталанту" і "Болонью".
Ответить
+1
0
Liverpool 333 (Кировоград )
11.08.2020 в 22:50
Сразу Динамо хотел не меньше 8 потом 12, а теперь 15. Так скоро и до 30 дойдёт, а в итоге останется в Динамо и пойдёт в оренду.
Ответить
+5
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...