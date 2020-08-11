Италия
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Прямо к Малиновскому. Аталанта заинтересована в трансфере Супряги
Интересный вариант
Владислав Супряга продолжает вызывать интерес у итальянских команд. Сейчас в пару к "Болонье" присоединился другой итальянский клуб.
Как сообщает сайт gianlucadimarzio.com, усилить украинцем атакующюю линию хочет "Аталанта". В Бергамо сейчас играет Руслан Малиновский.
Однако "Динамо" дешево отдавать Супрягу не планирует и хочет за него получить 15 миллионов евро. Пока неизвестно, готова ли "Аталанта" платить такую сумму.
Отметим, что после отличного прошлого сезона, Владислав
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Источник:gianlucadimarzio.com
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.08.2020 в 23:59
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.08.2020 в 23:58
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