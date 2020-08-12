Милан работает над возвращением Бакайоко

“Милан” начал переговоры с лондонским “Челси” о трансфере центрального полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

Как информирует Sky Italy, французский хавбек будет арендован на сезон за 3 млн евро с опцией выкупа за 35 млн евро.

Бакайоко хочет вернуться в “Милан”, где он успешно провел сезон 2018/19, также в аренде.