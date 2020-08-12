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Милан работает над возвращением Бакайоко

Италия
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Полузащитник Челси хочет играть в Серии А

Милан работает над возвращением Бакайоко
UA-Футбол
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“Милан” начал переговоры с лондонским “Челси” о трансфере центрального полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

Как информирует Sky Italy, французский хавбек будет арендован на сезон за 3 млн евро с опцией выкупа за 35 млн евро.

Бакайоко хочет вернуться в “Милан”, где он успешно провел сезон 2018/19, также в аренде.

25-летний Бакайоко неоднократно попадал в списки футболистов, с которыми намерен разлучиться “Челси”.

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В статье: Челси (Лондон) Тьемуе Бакайоко Милан (Италия)
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