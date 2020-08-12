Италия
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Ньюкасл связывался с агентом Иммобиле
Лучший бомбардир Серии А намерен остаться в Италии
Нападающий “Лацио” Чиро Иммобиле, забивший в чемпионате Италии 2019/20 36 голов, уверяет, что к нему проявлял интерес “Ньюкасл”.
“Когда была вероятность того, что “Ньюкасл” будет куплен шейхами, они звонили моему агенту, Алессандро Моджи. Потом
Ранее форвард “Лацио” заявил, что намерен продлить контракт с римским клубом до 2025 года.
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