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Ньюкасл связывался с агентом Иммобиле

Италия
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Лучший бомбардир Серии А намерен остаться в Италии

Ньюкасл связывался с агентом Иммобиле
UA-Футбол
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Нападающий “Лацио” Чиро Иммобиле, забивший в чемпионате Италии 2019/20 36 голов, уверяет, что к нему проявлял интерес “Ньюкасл”.

“Когда была вероятность того, что “Ньюкасл” будет куплен шейхами, они звонили моему агенту, Алессандро Моджи. Потом сделка по покупке “Ньюкасла” сорвалась. Также знаю, что они искали итальянского тренера, Аллегри или Спаллетти”, – сказал Иммобиле в интервью Corriere dello Sport.

Ранее форвард “Лацио” заявил, что намерен продлить контракт с римским клубом до 2025 года.

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Ньюкасл (Англия)
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