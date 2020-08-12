Ньюкасл связывался с агентом Иммобиле

Нападающий “Лацио” Чиро Иммобиле, забивший в чемпионате Италии 2019/20 36 голов, уверяет, что к нему проявлял интерес “Ньюкасл”.

“Когда была вероятность того, что “Ньюкасл” будет куплен шейхами, они звонили моему агенту, Алессандро Моджи. Потом сделка по покупке “Ньюкасла” сорвалась . Также знаю, что они искали итальянского тренера, Аллегри или Спаллетти”, – сказал Иммобиле в интервью Corriere dello Sport.

Ранее форвард “Лацио” заявил, что намерен продлить контракт с римским клубом до 2025 года.