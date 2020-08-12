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Милан не может договориться с Тоттенхэмом о переходе Орье

Италия
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Разница в оценке - девять миллионов

Милан не может договориться с Тоттенхэмом о переходе Орье
UA-Футбол
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“Милан” поставил себе целью подписать правого защитника “Тоттенхэма” Сержа Орье, но не может договориться с лондонским клубом о цене на футболиста.

Как информирует Evening Standard, “россонери” намерены заплатить за ивуарийца 13 млн фунтов, а “Тоттенхэма” требует 22 млн фунтов.

Также “Милан” ведет с “Челси” переговоры о трансфере Тьемуэ Бакайоко.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Серж Орье Милан (Италия)
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