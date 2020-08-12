Милан не может договориться с Тоттенхэмом о переходе Орье

“Милан” поставил себе целью подписать правого защитника “Тоттенхэма” Сержа Орье, но не может договориться с лондонским клубом о цене на футболиста.

Как информирует Evening Standard, “россонери” намерены заплатить за ивуарийца 13 млн фунтов, а “Тоттенхэма” требует 22 млн фунтов.