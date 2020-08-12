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Милан не может договориться с Тоттенхэмом о переходе Орье
Разница в оценке - девять миллионов
“Милан” поставил себе целью подписать правого защитника “Тоттенхэма” Сержа Орье, но не может договориться с лондонским клубом о цене на футболиста.
Как информирует Evening Standard, “россонери” намерены заплатить за ивуарийца 13 млн фунтов, а “Тоттенхэма” требует 22 млн фунтов.
Также “Милан”
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